Германия представила новый танк Leopard 2 A-RC 3.0

Источник изображения: topwar.ru

На Парижской выставке Eurosatory 2024 компания KNDS Deutschland (подразделение франко-немецкого конгломерата в Германии) представила новый танк Leopard 2 A-RC 3.0, который является переходной моделью до появления перспективного европейского ОБТ MGCS.

Новая машина в отличие от типового Leopard 2 обладает необитаемой башней, автоматом заряжания и набором сенсоров на базе ИИ, предназначенных для повышения эффективности на поле боя.

Конструкция башни включает в себя две точки поворота, известные как цапфы, которые гарантируют, что орудие всегда будет оставаться на одном уровне с шасси. В результате этого башню удалось сделать более плоской, что уменьшило её уязвимую зону на 30%.

В то же время переход на необитаемую башню позволил избавиться от «корзины» [боеукладка в задней части башни], увеличив тем самым пространство внутри корпуса для размещения всего экипажа (из трех человек: командир, наводчик и водитель) под башней, поскольку она теперь не «вклинивается» в корпус.

Алгоритмы ИИ и роботизированные системы заменяют четвертого члена экипажа при решении более простых задач и снижают рабочую нагрузку, дозируя предоставляемую экипажу информацию. При этом предусмотрен режим работы при отказе этих систем.

Источник изображения: topwar.ru

В башне могут размещаться пушки различных калибров, от 120 до 140 мм, что делает ее совместимой со всеми текущими и перспективными танковыми орудиями НАТО, включая 120-мм L44 и L55, Rh-130/51 мм от Rheinmetall (используется в KF-51 Panther) и линейку орудий Ascalon калибра 120 или 140 мм от KNDS.

Это позволяет пользователям ОБТ начать с существующих 120-мм гладкоствольных орудий, а затем перейти на более крупные калибры в будущем без покупки совершенно нового парка танков.

Для Leopard 2 A-RC 3.0 компания KNDS Deutschland разработала модульную систему автоматического заряжания, расположенную в башне машины. Как заявляет разработчик, она была вдохновлена принципом работы дозаторов для бутылок с газировкой. Досылатель располагается в центре, а два ряда с боеприпасами по бокам (по 10 снарядов в каждом, всего 20). Эта система может досылать три начальных снаряда в ствол в течение 10 секунд, обеспечивая более быструю перезарядку по сравнению с текущими механизмами, используемыми западными танками.

Источник изображения: topwar.ru

Дополнительное вооружение включает 8 многоцелевых гранатометных установок, по четыре с каждой стороны, и дистанционно управляемую боевую станцию, вооруженную пушкой стандарта НАТО 30x113 мм, способной противостоять угрозам со стороны БПЛА. В ДУМВ встроен панорамный прицел командира. Для ведения боя на больших дальностях установлен многоцелевой ракетный комплекс с наведением как в режиме прямой видимости (LOS), так и вне пределов прямой видимости (NLO). Он устанавливается с левой стороны башни и выдвигается только при необходимости.

Разработчик заявил, что необитаемая башня позволила оптимизировать защиту с учетом новых угроз, таких как дроны и барражирующие боеприпасы, имеющие профиль атаки сверху вниз. Перемещение экипажа внутрь корпуса, в основном под башню, улучшает защиту от основных атакующих угроз, создавая три линии поражения: потолок башни, пространство внутри башни и крыша шасси. Крыша корпуса также была поднята примерно на 100 мм для повышения удобства. Экипаж попадает в танк через два люка, расположенных спереди, с запасным выходом под настилом.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается, Leopard 2 A-RC 3.0 выдерживает удары 57-мм снарядов, в том числе при атаке в борта.

Это устраняет угрозу прямого попадания со стороны новейших российских БМП, таких как Б-19

- говорится в западной прессе.

Защита танка дополнительно усилена КАЗ Trophy.

ОБТ оснащен набором мультиспектральных сенсоров, которые повышают тактическую и ситуационную осведомленность, включая контроль окружающей среды, оптические средства и множество систем обнаружения, в том числе дронов.

При весе менее 60 тонн Leopard 2 A-RC 3.0 имеет 7,95 м в длину (11,17 м с пушкой), 3,77 м в ширину и 2,44 м в высоту (до крыши башни), достигая 2,84 м с учетом перископа. Дизельный двигатель MTU 873 мощностью 1100 кВт (1500 л.с.) в сочетании с коробкой передач Renk HSWL 354 позволяет танку развивать скорость, превышающую 65 км/ч при запасе хода по бездорожью 460 км. Дорожный просвет – 500 мм.

Разработчик намерен представить работающий прототип Leopard 2 A-RC 3.0 к 2026 году. KNDS Deutschland стремится предложить этот новый вариант в качестве обновления существующих моделей Leopard 2, от стандарта A4 до версии A8. Имеющаяся на них башня будет заменена на новую конструкцию, в то время как задняя часть корпуса останется неизменной, а передняя будет модифицирована для размещения новых постов экипажа.