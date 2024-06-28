Sohu: на восстановление средств ПВО у Америки уйдут годы

Американский ВПК не может покрыть нужды армии в оружии и средствах ПВО, пишет Sohu. Вашингтон обескровил себя, передав Киеву множество комплексов Patriot, а на возмещение этого ущерба уйдут годы. И каждый уничтоженный на Украине ЗРК — это жизни граждан США в возможных конфликтах будущего.

Американские военные узнали об этом слишком поздно

Российско-украинский конфликт близится к концу, а Соединенные Штаты теперь абсолютно не скрывают своего прямого участия и "помощи" украинской стороне. Байден объявил о приостановке поставок всех ракет Patriot и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заказанных странами-союзниками. Все произведенные ракеты будут направлены на Украину.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что они приняли это "трудное, но необходимое решение", поскольку Украина сейчас срочно нуждается в зенитно-ракетных комплексах.

Заказы Германии, Нидерландов, Дании и Японии были отложены на неопределенный срок. Во-первых, это свидетельствует о том, что у США заканчиваются запасы ракет Patriot и они направили все свои последние ЗРК на фронт.

Во-вторых, это указывает на то, что ракетные удары и атаки воздушно-космических сил России приносят колоссальный эффект. 80% ТЭЦ Украины и большая часть ее военно-промышленного комплекса уже разрушены.

Американские военные слишком поздно обнаружили, что их мощности позволяют им производить только 500-550 ракет Patriot в год — в то время как Россия за этот отрезок времени выпускает по Украине не менее 4000 крылатых, баллистических и противокорабельных ракет.

США направили все ЗРК Patriot на Украину. Но проблема в том, что даже если бы они были эффективны на 100%, то их потенциала хватит лишь на перехват одной восьмой части наступающих российских ракет.

Российско-украинский конфликт истощает запасы противовоздушных ракет Запада и США. В конечном итоге бесконечные запросы Киева приведут к истощению потенциала ПВО НАТО. США потребуется не менее 10 лет, чтобы восстановить все свои запасы.

Понимаете, что это значит? Это говорит о том, что США не смогут вести крупномасштабные боевые действия в течение 10 лет. Без прикрытия ЗРК Patriot американские наземные войска будут подвергаться бомбардировкам и обстрелам, когда те захотят вступить в бой.

Каждый ракетный комплекс Patriot, уничтоженный в ходе российско-украинского конфликта — это потенциальные лишние потери среди военных сил США и НАТО. А выращивание новых кадров, способных обеспечить работу ЗРК, которые хоть как-то способны противостоять Су-35, баллистическим ракетам "Искандер" и гиперзвуковым ракетам "Кинжал", — это объем работы, который невозможно выполнить в течении нескольких месяцев.

Потребуется не менее 2 лет, чтобы сформировать боеспособную роту для обслуживания ЗРК Patriot, так как для этого необходимо большое количество офицеров и солдат с высшим образованием. По сообщениям российских СМИ, работой ЗРК, недавно выведенных из строя, занимаются как раз немецкие и американские специалисты.

Ракетный арсенал НАТО будет сокращен

У НАТО осталось чуть более 30 комплексов Patriot — это не так много. Хотя Германия, Румыния, Нидерланды и Греция все обещают предоставить еще по одному ракетному комплексу.

Теперь сам Запад страдает от демилитаризации. По данным Financial Times, Европа располагает лишь 5% мощностей в области противовоздушной обороны, необходимых для защиты ее восточного фланга. На сотни военных баз США и НАТО приходится чуть более 100 ракетных комплексов Patriot. Сколько еще может быть безвозвратно отправлено на Украину?

В Министерстве обороны России сообщили, что за последнюю неделю российские ракеты наземного и воздушного базирования нанесли 14 групповых ударов по целям противника.

Удары пришлись по военно-техническим складам, нескольким военным аэропортам, станциям энергоснабжения, тренировочным площадкам и временным пунктам размещения украинских военнослужащих и иностранных наемных групп.

Украинские энергетические, военно-промышленные и транспортные узлы постоянно подвергаются обстрелам российских ракет. С начала войны было выпущено около 10 000 ракет по украинским объектам. Многие морские порты, аэропорты, железнодорожные станции, мосты, топливные хранилища, электростанции и другие объекты инфраструктуры были уничтожены.

Украинские железные дороги не могут функционировать без энергосистем и топлива. Это значит, что войска не смогут добраться до линии фронта, а грузы не будут перевезены. Военные заводы не смогут производить и ремонтировать оружие. Даже украинские больницы, пищевые комбинаты, гидротехнические сооружения и вся производственная деятельность будут вынуждены остановиться из-за отсутствия электричества и топлива. Тогда украинская армия будет окончательно побеждена.

Некоторые аналитики полагают, что НАТО, лишенная ПВО, не сможет представлять серьезную угрозу для России в ближайшие несколько или даже 10 лет, так как альянс не станет проводить широкомасштабное наземное наступление в таких условиях.

Именно поэтому Россия перебросила большое количество ракет С-300 и С-400 с границы противостояния с блоком НАТО на российско-украинский фронт. Путин также отправил туда и системы ПВО, раннее размещенные в Скандинавии.

Автор: Мастерская Шуай Сянь (帅先工场).