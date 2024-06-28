Французский генерал: Армия превратилась из бронетанкового корпуса в экспедиционные силы на колёсной тяге

Источник изображения: topwar.ru

Французская армия за последние десятилетия превратилась из бронетанкового кулака в экспедиционные силы, не обладающие значительным боевым потенциалом.

Данное мнение на страницах La Tribune высказывал отставной генерал Шарль Бодуэн, который до 2020 года занимал пост заместителя начальника Генштаба и отвечал за планирование перевооружения войск.

На просьбу журналистов подвести итоги Парижской выставки EuroSatory 2024, которую генерал курировал в должности генерального комиссара, он сделал резкие замечания о текущем состоянии французской армии. По его словам, за 30 лет непрерывного участия в зарубежных операциях войска, представлявшие ранее «механизированный бронетанковый корпус», превратились в «легкобронированные экспедиционные силы на колёсной тяге».

При этом после Холодной войны данная «трансформация» называлась «образцом» при реформировании армии. Она привела к истощению матчасти и падению уровня боевой подготовки.

Оперативная подготовка войск рухнула

- полагает генерал.

По его словам, когда он был лейтенантом в 1988 году, армия была ориентирована на войну с Организацией Варшавского договора:

*Мы маневрировали 150 часов в год с нашими [ОБТ] AMX-30B2 и выпускали примерно 50 снарядов. Сегодня наши экипажи отрабатывают 60 часов на Leclerc и отстреливают около 20 снарядов в год.

Как он поясняет, этот пробел можно попытаться прикрыть симуляцией [на тренажерах], «но на тот момент мы также пользовались симуляцией»:

Конечно, наши солдаты выносливы и опытны, но не хватает массы людей и техники, особенно высокого уровня, а также высокого уровня подготовки.

Источник изображения: topwar.ru

БА Griffon

В период с 1990 по 2017 год финансирование вооруженных сил сократилось в несколько раз.

*Из-за этого бюджетного ограничения у армии не было другой альтернативы, кроме как стать армией для применения в асимметричных боях. Если на первый взгляд это армия высокой интенсивности, то она имеет только скелет, учитывая, что большая часть ее мышц была удалена

- полагает генерал.

Однако он добавил, что, несмотря на недостатки, армия действует в коалиции и готова применить ядерное оружие, «если Франция действительно окажется в определенных ситуациях».

Примечательно, что именно Бодуэн являлся инициатором реализуемой сейчас программы перевооружения SCORPION, акцент в которой сделан на оснащении войск легкобронированной колесной техникой – моделями Griffon, Serval и Jaguar. Как он пояснил, данные машины займут свое место в конфликте высокой интенсивности, но они не смогут «поглотить центральный удар», как это было с VAB и AMX-10RC во время операции «Буря в пустыне».

Это не танки и не БМП. Кроме того, их колесная конструкция ограничивает их способность быть сверхбронированными и мобильно действовать в условиях ТВД Центральной Европы, где гусеница является королем. В ударной волне будут сконцентрированы Leclerc и VBCI [БМП].

Поэтому он рекомендует пополнить парк Leclerc и модернизировать БМП VBCI. Однако на это отсутствуют средства. Из имеющихся в армии 200 танков до уровня XLR будут улучшены 130 ОБТ к 2030 году и еще 40 до 2035 года.

Как пояснил Бодуэн, отсутствует желание менять принятую на вооружение модель построения войск.

30 лет экспедиционных войн оставили свой след в менталитете на всех уровнях. Мы должны изменить свое мышление и решительно вернуться к полноценному механизированному бронетанковому корпусу

- сделал вывод генерал.