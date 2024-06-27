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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Элемент торга или как Трамп собирается &#8220;урегулировать&#8221; украинский конфликт

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Элемент торга или как Трамп собирается &#8220;урегулировать&#8221; украинский конфликт
Элемент торга или как Трамп собирается “урегулировать” украинский конфликт.
Источник изображения: belvpo.com

Стало известно, что представляет из себя “мирная” ультимативная инициатива Трампа.

Основной тезис: “Вашингтон предупреждает Москву, что отказ от переговоров приведет к усилению военной поддержки Украины.”

Согласно плану, мирные переговоры будут проводиться на основании “имеющейся линии фронта”. Однако по вступлению Украины в НАТО снова нет никакой конкретики. Указывается лишь то, что ее вступление будет отложено на долгий срок.

Можно ли назвать будущую “мирную” инициативу соответствующей реальной обстановки в мире? – думаем нет.

Более того, в так называемом ультиматуме явно просматривается гегемонизм, где выгодополучателем будут лишь США.

Можно ли будет считать конфликт оконченным после подобных “мирных” переговоров? – вероятно, нет.

Ведь в “мирной” инициативе Трампа не сказано ничего про внесение поправок в конституцию Украины или создание законопроектов регулирующих защиту русскоязычного населения страны. Вместе с тем, даже не идет и речи о запрете пропаганды неонацизма.

Кроме того, численность ВСУ не ограничивается. По сути, ни один из пунктов Стамбульских соглашений, выдвинутых Россией не рассматривается.

Однако, даже если и будут в “мирную” инициативу Трампа внесены уточнения и в конечном итоге будет достигнуто временное перемирие между РФ и Украиной, России стоит ожидать ухудшения отношений с Китаем. Ведь в плане Трампа ничего не сказано о создании единой неделимой безопасности в Евразии, в которой заинтересован и Китай. По сути его интересы в таком случае никто не учитывает. Поэтому на востоке, вероятнее всего, посчитают проведенные переговоры как минимум бесполезными, а Россию не надежным партнером. Именно этого и добивается Трамп.

Если у него получится внести разлад в отношения двух сверхдержав, то, как минимум, мы столкнемся с замедленной бомбой в виде Украины, а США попытаются решить “Тайваньский вопрос”.

Павел Ковалев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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