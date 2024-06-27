На фоне шума вокруг состоявшихся совместных учений Беларуси и России с нестратегическим ядерным оружием ряд СМИ, в том числе стран Запада опубликовали изобличающие материалы. Очевидно, что ряд «независимых» СМИ стран «коллективного меньшинства» опубликовали их в своем стиле, якобы белорусско-российские учения представляют собой эскалацию и «опасность ядерной войны». Однако следует напомнить, что Россия не проводила подобных учений с советских времен.

В свою очередь, мы уже отмечали, что в НАТО нет единой и сбалансированной политики. Это касается принятия как важных экономических, так и военно-политических решений. Как правило, сегодня некоторые руководители государств альянса пытаются выдать желаемое за действительное.

Между тем, в турецких СМИ снова возмутились реакцией Запада на проведенные учения с нестратегическими ядерными силами Союзного государства.

«Страны НАТО регулярно проводят учения с применением ядерного оружия, в том числе американского, размещенного в Европе. 150 американских ядерных бомб размещены в Бюхеле в Германии, Авиано и Геди в Италии, Кляйне Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции. На шести военных базах в пяти странах размещены различные модификации бомб B61 общей мощностью 18 мегатонн…», – указывают эксперты.

Турецкие специалисты также отмечают, что определить, где может размещаться американское тактическое ядерное оружие, можно по средствам его доставки – самолетам. В свою очередь, в Турции не исключают, что потенциально местом хранения американских бомб также могут стать базы в Румынии и Польше, «Варшава, кстати, сама предложила американцам такую возможность».

Более того, в НАТО не скрывают свою отнюдь не оборонительную стратегию. Силы и средства альянса уже размещены на территории сопредельных стран, проводятся масштабные маневры. Как уже отмечалось, выпадки военно-политического руководства Польши, Украины и Прибалтики в сторону Беларуси и России носят провокационный, интервенционистский характер.

«В ответ Беларусь вместе с Россией принимает меры по противодействию этому массированному наращиванию военной мощи», – отмечает автор статьи.

Подводя итоги, в очередной раз обозначим, что совместные и решительные действия России и Беларуси отвечают современным вызовам и угрозам национальной безопасности наших стран. Поэтому ответ на вопрос «кто первый нажмет на кнопку?» зависит лишь от тех стран, кому не нужен мир на Земле.

Павел Ковалев