Мишустин выделил 1,4 млрд рублей на развитие перспективных космических программ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился направить Роскосмосу 1,4 млрд рублей в 2024 году. Средства будут предназначены для реализации федерального проекта "Перспективные космические системы и сервисы", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Направить в 2024 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика"классификации расходов бюджетов, государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос" до 1 422 035,4 тыс. рублей на реализацию федерального проекта "Развитие высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы", - говорится в документе.