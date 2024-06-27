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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

В чью дудку дудит Дуда в Китае

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В чью дудку дудит Дуда в Китае
В чью дудку дудит Дуда в Китае.
Источник изображения: belvpo.com

Польский президент А. Дуда находится с длительным визитом в Китае. Он уже встретился с лидером страны Си Цзиньпином и другими высшими должностными лицами.

В Варшаве, чтобы повысить значимость поездки, преподносят ее как третий официальный государственный визит Дуды в страну со второй по величине экономикой мира. Напомним, что впервые в качестве президента Польши политик побывал в Пекине с рабочим визитом в 2015 году на экономическом саммите, а второй раз – на открытии Зимних игр 2022 года, которые бойкотировал Евросоюз. Интересно, что самым большим достижением этого олимпийского визита Дуды стало участие в дипломатическом обеде, на котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Вместе с тем, третий визит знаковый, якобы для укрепления экономических связей. Очевидно, что Варшава заинтересована в экономическом сотрудничестве с Китаем. Однако, эксперты признают, что заключенные в ходе этого визита польско-китайские соглашения на практике ничего не меняют в отношениях двух стран. Они носят сугубо экономический характер и в перспективе дают шанс Польше стать партнером Китая только в сфере сельскохозяйственной продукции.

Похоже, что экономика стала лишь предлогом для поездки главы польского государства в Пекин. Важнейшими вопросами этого визита являются вопросы европейской безопасности, включая СВО России на Украине. При этом особое внимание Дуда постарался обратить на «влияние Беларуси и России на безопасность сухопутных путей соединяющих Китай с Европой».

И, здесь надо вспомнить, что накануне польское правительство ввело буферную зону и рассматривает возможность закрытия всех пограничных переходов на границе с Беларусью. Об этом в субботу, 22 июня, заявил министр иностранных дел РП Р. Сикорский.

Безусловно, тут интересы Варшавы зависят от интересов Пекина. Напомним, что железнодорожный маршрут Шелкового пути, который связывает Китай с Европой, проходит через Казахстан, Россию, Беларусь в страны Западной Европы. Закрыв границу с Беларусью, Варшава нарушит маршруты перевозки китайских грузов в Европу. Таким образом, попытки давления польских властей на Минск, на этот раз могут обернуться не только рисками для польской экономики, но и риском ухудшения польско-китайских отношений.

Но стоит понимать, что Варшава «игрок» не того уровня, который может повлиять на Пекин, поэтому очевидно, что Дуду отправили передать аргументы от имени США. Представителям Вашингтона «не с руки» было ехать к Си «вторыми» сразу после визита Путина. Привез ли Дуда предложения об урегулировании торгового конфликта, трудно сказать. В целом речь идет о попытке США при посредничестве Польши повлиять на китайско-российские отношения.

Подводя итоги, отметим, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с польским лидером заявил, что «сегодня необходимо прикладывать усилия для создания условий для мирных переговоров по разрешению украинского кризиса». В свою очередь глава польского государства лишь сказал, что «Китай действует по-своему, мы не вмешиваемся в позицию Китая». Хотелось бы думать, что эти слова указывают, что у Варшавы/Вашингтона не хватило аргументов, чтобы склонить Китай изменить свою политику в отношении России, но более явным свидетельством будет отказ Варшавы от варианта закрыть погранпереходы на границе с Беларусью.

Сергей Острына

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Казахстан
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