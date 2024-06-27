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ТАСС

Вучич заявил, что не видит путей завершения украинского конфликта в текущих условиях

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Президент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент Сербии отметил, что "только когда будет прекращен огонь и перестанут гибнуть люди, должны начаться переговоры"

БЕЛГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Завершение украинского конфликта пока невозможно, несмотря на предложенную Китаем инициативу. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич.

"Я не вижу варианта, при котором прекратилась бы война на Украине. Я видел китайскую инициативу, она хороша, действительно хороша, и я приветствую эту инициативу из шести пунктов. Думаю, что уже свыше 100 стран поддержали ее, что крайне важно, так как речь в ней идет о немедленном прекращении огня. Только когда будет прекращен огонь и перестанут гибнуть люди, должны начаться переговоры, но я не вижу варианта, чтобы это произошло", - отметил Вучич.

Ранее он заявлял, что события на Украине медленно, но верно ведут мир к катастрофе.

23 мая по итогам встречи министра иностранных дел Китая Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Китай и Бразилия предложили провести "в подходящее время" международную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов. Они также отметили необходимость не допускать эскалации военных действий, применения ядерного оружия, нанесения ударов по ядерным объектам, в том числе АЭС, и создания угрозы гражданскому населению. КНР и Бразилия предложили сторонам конфликта усилить гуманитарную помощь регионам, на территории которых идут военные действия, и приложить усилия, чтобы избежать гуманитарного кризиса. 

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