Военный эксперт рассказал про новый вид дронов

Военный эксперт Живов рассказал про новый вид БПЛА с искусственным интеллектом

Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов рассказал в среду, 26 июня, что сейчас разрабатывается новый вид дронов с технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

«Сейчас на подходе уже технологии искусственного интеллекта, когда не оператор прицеливается в свою цель, а сам дрон, обладая определенными навыками, может это сделать. Оператору достаточно подлететь к цели и нажать кнопку, а дальше дрон уже сам прицеливается и поражает объект», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, следующим шагом будут «рои дронов», подобные рою птиц или пчел.

«Они начнут самостоятельно летать по линии фронта, как рой птиц или пчел, и будут наделены единым интеллектом. Как птицы летают синхронно, поворачивают, делают фигуры, кажется, что у них есть коллективный интеллект, который ими руководит, так же будет и с дронами», — считает Живов.

У подобных беспилотников будет общее понимание, куда они летят и с какими целями, также они смогут выбирать первостепенные и неприоритетные задачи, добавил он.

Живов отметил, что по мере развития средств противодействия дронам их эффективность будет снижаться. Со временем военная промышленность разных стран должна создать средства противодействия дронам, которые превратят их в один из простых элементов боевого оружия, заключил эксперт.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что западные производители оружия изучают потенциал стрелкового оружия против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Таким образом, дешевое и широко доступное противодронное оружие может превратиться в надежное средство защиты, сообщается на сайте kp.ru.

Тем временем в России также совершенствуются инструменты по борьбе с беспилотниками. Ранее, 10 июня, в РФ разработали систему связи между средствами радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и операторами БПЛА. Система позволит бойцам соседних подразделений получать информацию по радиоэлектронной обстановке на смежных участках линии боевого соприкосновения.