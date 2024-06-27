Войти
Военное обозрение

Новый итальянский конвертоплан AW-609 совершил первую посадку на авианосец

351
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На днях были опубликованы кадры состоявшихся еще в апреле испытаний нового итальянского конвертоплана AW-609, которые проходили на борту авианосца.

AW-609 AC4 в окончательной серийной конфигурации перелетел с завода Leonardo на военно-морскую авиабазу в Таранто, а затем произвел посадку на авианосец Cavour, расположенный в 20 милях от побережья.

Благодаря проведенным испытаниям и собранным данным появится возможность дальнейшего усовершенствования конвертоплана для проведения военно-морских операций

- говорится в издании RID.

Итальянское командование делает ставку на конвертопланы из-за сочетания в них высокой крейсерской скорости, оптимальной рабочей высоты и дальности полета с возможностями вертикального взлета и посадки. При этом американские конвертопланы, несмотря на все их достоинства, «зарекомендовали» себя как довольно проблемные машины. Возможно, что итальянцам удастся избежать многочисленных технических дефектов, характерных для аналогов из США.

Окончательная сборка AW-609 будет вестись на заводе в Гротталье, Таранто. Данная площадка была построена для изготовления секций фюзеляжа авиалайнера Boeing 787. Однако на фоне проблем с этим самолетом в последние годы осуществляется диверсификация производства. Так, на днях было принято решение приостановить на 4 месяца выпуск деталей в интересах Boeing.

В американской авиастроительной корпорации объясняют «замедление» производства нехваткой комплектующих. Их дефицит в свою очередь был вызван «проблемами с качеством», а именно авариями и инцидентами, сопровождающими Boeing 787.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
AW609
Boeing-787
Компании
Boeing
Leonardo
Проекты
Авианосец
Похожие новости
28.07.2008
Многозначительная улыбка главкома российских ВВС. Американцы его по-своему порадовали Александра Зелина
31.03.2008
Boeing объявил о приобретении доли Vought Aircraft в Global Aeronautica
28.09.2007
Почему правительство сделало ставку на один самолет. ПИАР НА SUPERJET.
29.06.2007
Второй в Европе
26.06.2007
БУРЖЕВЫЕ ИГРЫ
17.08.2006
На чем будут летать в России в XXI веке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 10:32
  • 2212
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.06 09:53
  • 7
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 09:46
  • 27
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 27.06 07:56
  • 1
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.
  • 27.06 04:41
  • 1
Военный эксперт рассказал про новый вид дронов
  • 27.06 04:34
  • 1
Борец с "фанатами Путина". Что на Западе пишут о новом генсеке НАТО
  • 27.06 04:08
  • 1
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 19:13
  • 0
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 26.06 18:28
  • 0
Об устареваемости и модернизациях современной военной техники.
  • 26.06 16:18
  • 0
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 15:02
  • 0
В чью дудку дудит Дуда в Китае
  • 26.06 15:00
  • 0
Элемент торга или как Трамп собирается “урегулировать” украинский конфликт
  • 26.06 14:59
  • 0
Запад бьет по болевым точкам России