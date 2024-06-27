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ТАСС

Вагенкнехт назвала реалистичным перемирие на Украине по нынешней линии фронта

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Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Депутат Бундестага отметила, что вместо этого власти ФРГ поддерживают "максимальные требования Зеленского, который хочет вести переговоры о мире только после того, как русские выведут свои войска из Крыма и Донбасса"

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Перемирие по нынешней линии фронта на Украине как исходный пункт для мирных переговоров является реалистичным сценарием. Такое мнение высказала депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW).

"Перемирие на нынешней линии фронта как исходный пункт для мирных переговоров было бы реалистичным сценарием. Почему вы не поддерживаете Китай или Бразилию, которые требуют именно этого?" - сказала Вагенкнехт, обращаясь к канцлеру Олафу Шольцу. Она заявила, что вместо этого власти ФРГ поддерживают "максимальные требования [президента Украины Владимира] Зеленского, который хочет вести переговоры о мире только после того, как русские выведут свои войска из Крыма и Донбасса".

"Вы не можете закрыть бюджетные дыры, но на покупки оружия Украине и рекордные заказы Rheinmetall и Co, как кажется, есть безграничное количество денег", - продолжала она. "Самое опасное в том, что эта политика может постепенно привести к большой европейской войне. Это многим людям внушает страх", - считает Вагенкнехт.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД высказался о крахе прежней системы евроатлантической безопасности и предложил выстроить ее новую архитектуру, учитывающую интересы всех государств континента. Он также назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового, безъядерного статуса Украины. 

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Путин Владимир
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