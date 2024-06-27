Си Цзиньпин призвал премьера Вьетнама вместе защищать мир в регионе

Китай призвал Вьетнам совместно защищать региональные мир и стабильность

ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. КНР и Вьетнаму необходимо должным образом регулировать вопросы на море и совместно защищать региональные мир и стабильность, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Пекине.

"Обе стороны должны должным образом решать морские вопросы, ускорять совместное морское развитие и совместно защищать региональный мир и стабильность", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также заявил о необходимости повышать взаимосвязанность между двумя странами, способствовать качественному развитию делового сотрудничества между странами.

КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.