ЦАСТ расценивает информационные атаки как комплимент своей работе

По словам руководителя Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, различные российские организации регулярно подвергаются подобным атакам противника

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) воспринимает информационные атаки на своих сотрудников и попытки дискредитации организации как комплимент своей хорошей работе. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра Руслан Пухов.

Ранее ЦАСТ сообщал, что с целью посеять панику среди сотрудников центра им якобы от имени Пухова были отправлены панические сообщения о проверке организации со стороны ФСБ. В центре отметили, что речь идет о продолжающихся провокациях украинских спецслужб с использованием фейкового аккаунта.

"Центр АСТ - это не только научно-исследовательский центр, но это и консалтинговый центр, среди наших клиентов российские силовые ведомства, предприятия ВПК. <...> Мы занимаем активную гражданскую позицию, попытку смутить нас, противодействовать воспринимаем как, с одной стороны, часть информационной борьбы, а с другой стороны, как комплимент. Значит, хорошо работаем", - сказал Пухов.

По его словам, различные российские организации регулярно подвергаются подобным атакам противника.