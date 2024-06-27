Российские военные отработали удар «Ониксами» по кораблям

Расчеты БРК «Бастион» отработали удар «Ониксами» по кораблям на учениях

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион», которые развернуты на Камчатке и островах Курильской гряды, отработали удар противокорабельными ракетами «Оникс» по десантным кораблям условного противника на учениях. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«На Камчатке и островах Курильской гряды боевые расчеты дивизионов береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках двустороннего учения группировок сил отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что пусковые установки с ходу развернули в указанных районах с заранее оборудованными позициями. Российские военные в установленные нормативами сроки подготовили БРК к применению и выполнили электронные пуски «Ониксов» по целям, имитирующим десантный отряд условного противника. Удар сорвал высадку морского десанта на побережье.

Одна пусковая установка БРК «Бастион» может нести два «Оникса». Ракета с дальностью около 300 километров развивает скорость более 2,4 тысячи километров в час.

В марте источник ТАСС сообщил, что ракеты «Оникс» получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели.