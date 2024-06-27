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Военное обозрение

Экс-министр ВВС США: Создание истребителя шестого поколения обойдётся дороже программы F-35

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время ВВС США реализуют целый ряд дорогостоящих программ, в частности осуществляют разработку нового стратегического бомбардировщика B-21 и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel.

Денег, чтобы оплатить всё это, недостаточно. В итоге ВВС стоят перед дилеммой на 2026 финансовый год и последующий период

- пишет экс-министр ВВС США Дебора Ли Джеймс.

Она возглавляет Совет по оборонному бизнесу и, как заявляется в издании Defense News, «связана с несколькими организациями и предприятиями». Бывшего высокопоставленного чиновника, а теперь явного лоббиста американской оборонки беспокоит возможное сворачивание проекта создания истребителя шестого поколения NGAD на фоне дефицита средств:

Я глубоко обеспокоена недавними сообщениями о возможном прекращении действия программы NGAD.

По ее словам, проект предусматривает создание целой линейки платформ – пилотируемого самолета проникающего действия, перехватчика и беспилотника. В случае сворачивания работ США к 2030-м годам останутся далеко позади потенциальных противников, особенно Китая. Как утверждается, КНР планирует к 2035 году завершить создание истребителя 6-го поколения.

В этих условиях важность программы NGAD для ВВС стала еще более очевидной. Более того, пилотируемая часть NGAD, по прогнозам, обойдется даже дороже, чем истребители F-35, что не позволит Америке в конечном итоге закупить достаточное количество самолетов

- отмечает экс-министр.

Со своей стороны отметим, что по состоянию на апрель 2024 года ожидаемая стоимость программы F-35 превысила $2 трлн. При этом истребитель до сих пор не достиг технологической зрелости.

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Китай
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B-2 Spirit
F-35
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