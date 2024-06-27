Технологическое партнёрство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов - "Группа Астра"

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Компании "РеСолют" и TeamStorm заключили стратегическое соглашение, в рамках которого будет реализована прямая интеграция системы управления проектами TeamStorm и платформы для разработки программного обеспечения GitFlic, сообщила в среду пресс-служба "Группы Астра", в состав которой входит "РеСалют".

"Интеграция TeamStorm и GitFlic станет важным шагом на пути к расширению экосистемы российских продуктов для защиты от санкционных рисков, обеспечению безопасности данных и жизненного цикла программного обеспечения", - сказано в сообщении.

Технический директор компании "РеСолют" Максим Козлов отмечает, что за три года разработки сервис GitFlic стал полноценным инструментом, которым можно заменить GitLab, GitHub и BitBucket.

"Интеграция продукта с системой TeamStorm - качественный кейс, демонстрирующий простоту и удобство комплексной платформы для создания и реализации ИТ-проектов. Используя бандл на основе GitFlic, наши клиенты смогут оптимизировать процесс разработки без ущерба для качества кода и информационной безопасности", - сказал Козлов, которого цитирует пресс-служба.

По словам Козлова, такой подход ускорит адаптацию к российскому решению и, соответственно, повлияет на его выбор российскими разработчиками программного обеспечения.

Коммерческий директор TeamStorm Василий Данильченков, на которого ссылается пресс-служба, заявил, что совместная интеграция Test IT, TeamStorm, GitFlic позволит закрыть сразу несколько потребностей заказчиков: постановку стратегических целей (OKR), управление требованиями и знаниями (WiKi), управление разработкой (agile, waterfall), управление ручным и авто тестированием, CI/CD, отчетность по проекту и выполненным задачам сотрудника.

GitFlic - первая российская платформа для разработки программного обеспечения. Данные хранятся в сертифицированных дата-центрах, расположенных на территории РФ, что гарантирует заказчикам независимость от санкционных рисков.

TeamStorm - отечественная система управления рабочими процессами с широкой функциональностью, способная заменить популярные зарубежные сервисы, в первую очередь - продукты Atlassian: Jira, Trello и Confluence.