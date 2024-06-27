Лидер АдГ призвал Шольца организовать мирные переговоры по Украине в Германии

Тино Хрупалла считает, что правящая в ФРГ коалиция "способствует наращиванию вооружений в Европе"

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла считает, что канцлер Олаф Шольц должен организовать мирные переговоры по Украине в ФРГ.

"Лучше используйте председательство [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана в Совете ЕС (Венгрия будет председательствовать с 1 июля - прим. ТАСС) и пригласите все воюющие стороны на мирные переговоры в Германию", - заявил лидер АдГ, выступая в Бундестаге. По его мнению, "это было бы признаком суверенитета" Германии. Вместо этого правящая в ФРГ коалиция "способствует наращиванию вооружений в Европе", считает Хрупалла.

По мнению сопредседателя АдГ, "ЕС и НАТО должны поставить вопрос о необходимости своего существования". "Почему партнеры по НАТО не помогают нам расследовать террористические атаки на нашу энергетическую инфраструктуру?" - задался вопросом он, по всей видимости, имея в виду диверсии на "Северных потоках".

"Ваша близорукая политика представляет угрозу двусторонней политике и вносит раскол в ЕС", - сказал Хрупалла, обращаясь в Шольцу. "Одно я хочу разъяснить: ЕС не является протянутой рукой НАТО", - подчеркнул он.