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РИА Новости

"Мы не переступим эту черту". Шольц сделал заявление о конфликте на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Шольц: НАТО не будет участником украинского конфликта

МОСКВА, 26 июня/ Радио Sputnik. Страны НАТО не станут частью конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге.

Запись его выступления опубликована на YouTube-канале ZDFheute Nachrichten.

"Трансатлантическая безопасность имеет первостепенно значение, даже если мы думаем о перспективах безопасности Украины. <...> Мне важно подчеркнуть этот момент: из-за того, что мы делаем (для Украины, – ред), НАТО не становится частью конфликта. Мы не переступим эту черту", – заявил Шольц.

При этом немецкий канцлер добавил, что на предстоящем саммите НАТО в июле будет обсуждаться усиление роли альянса в координации помощи Украине и подготовке солдат ВСУ.

Радио Sputnik сообщало, что Шольц пообещал немцам не участвовать в "авантюрах" по Украине.

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Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
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