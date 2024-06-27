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Прототип первого турецкого палубного беспилотника поднялся на рекордную высоту

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Во время летных испытаний турецкого палубного ударного беспилотника TB-3 "Байрактар" установлен новый рекорд высоты для этого типа дронов – 11 067 метров. Об этом в среду, 26 июня, сообщает Daily Sabah со ссылкой на пресс-службу компании Baykar, разработавшей аппарат для размещения на универсальном десантном корабле "Анадолу".

Издание отмечает, что по своим высотным характеристикам дрон приблизился к рекордсмену среди турецких дронов – "Акынджи", который поднимался на высоту до 13 751 метра. Этот беспилотник также разработан компанией Baykar.

Палубный ударный беспилотник TB-3 "Байрактар", Турция

Anadolu Agency


TB-3 оснащен двигателем PD-170, разработанным турецким производителем авиационно-космических двигателей Tusas Engine Industries (TEI).

Трамплин, с которого взлетал "Байрактар" во время испытаний, имитирует аналогичное сооружение на палубе УДК "Анадолу", где будет дислоцироваться дрон.

К настоящему времени прототип беспилотника провел в небе 445 часов и 3 минуты. В декабре 2023 года он совершил 32-часовой перелет протяженностью 5700 км.

Как ранее заявил глава компании Baykar Сельчук Байрактар, испытания TB-3 на борту универсального десантного корабля "Анадолу" начнутся в 2024 году.

Конструктивная особенность TB-3 – складывающиеся крылья. Предполагается, что дроны этого типа станут основной авиационной техникой на борту "Анадолу", который ввели в строй в прошлом году.

Данная модификация "Байрактара" имеет длину корпуса – 8,35 метра, размах крыльев – 14 метров. Максимальная взлетная масса – 1450 кг, полезная нагрузка – 280 кг. Крейсерская скорость достигает 125–160 узлов (232–296 км/ч). Продолжительность полета – более 24 часов.

Дроны семейства "Байрактар" предназначены для ведения разведки, наблюдения, а также для ударов по объектам противника с помощью высокоточных боеприпасов.

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