Войти
Военное обозрение

Украинские власти заявляют о начале производства системы разминирования MV-10

316
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские власти заявляют, что тяжелая машина разминирования MV-10, частично произведенная в стране, недавно прошла сертификацию.

За её сборку отвечает компания «A3Tech-Украина», сотрудничающая с оригинальным производителем – хорватской фирмой DOK-ING. Как отмечается, в настоящее время уровень локализации по компонентам корпуса составляет до 40%. При этом до конца года по этому показателю планируется достичь 100%.

«A3Tech» намерена производить до 60 машин в год. Как заявляется, сейчас в распоряжении киевского режима имеется 17 единиц MV-10. Видимо, большая часть из них была ранее передана Хорватией, которая ранее анонсировала поставки этой техники.

Машина MV-10 оснащена двойным рабочим узлом, состоящим из цепного механизма и ножевого трала. Она в состоянии выдерживать детонацию противотанковых мин и расчищать до 3000 кв. м в час. Система способна работать как на ровных поверхностях, так и на склонах.

MV-10 – это дистанционно управляемый комплекс разминирования, разработанный хорватской компанией DOK-ING. Впервые он был продемонстрирован в 2005 году. С тех пор машина доказала свою эффективность и поступила на вооружение ряда армий мира, в частности США, Швеции и Австралии.

Ее размеры составляют 4,6 м в длину, 2,2 м в ширину и 2,1 м в высоту, она может проникать в почву на глубину до 60 см. Защита представлена стальными пластинами HARDOX 400, устойчивыми к взрывам и огнестрельному оружию.

Оператор дистанционно управляет машиной с расстояния до 3000 м; видеоконтроль возможен в диапазоне 800 м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Хорватия
Швеция
Похожие новости
19.10.2011
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2003-2010 гг. входят США, Франция и Россия
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
23.09.2011
Крупнейшими мировыми импортерами ББМ по периоду 2003-2010 гг. стали США, Саудовская Аравия и Польша - ЦАМТО
02.08.2010
На мировом рынке катеров ожидается существенное увеличение объемов продаж
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
05.03.2009
Емкость мирового рынка катеров в 2004-2013 гг. составит 9,46 млрд долларов
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 10:32
  • 2212
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.06 10:15
  • 19
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 09:53
  • 7
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 09:46
  • 27
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 27.06 07:56
  • 1
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.
  • 27.06 04:41
  • 1
Военный эксперт рассказал про новый вид дронов
  • 27.06 04:34
  • 1
Борец с "фанатами Путина". Что на Западе пишут о новом генсеке НАТО
  • 27.06 04:08
  • 1
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 19:13
  • 0
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 26.06 18:28
  • 0
Об устареваемости и модернизациях современной военной техники.
  • 26.06 16:18
  • 0
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 15:02
  • 0
В чью дудку дудит Дуда в Китае
  • 26.06 15:00
  • 0
Элемент торга или как Трамп собирается “урегулировать” украинский конфликт
  • 26.06 14:59
  • 0
Запад бьет по болевым точкам России