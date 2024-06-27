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Военное обозрение

Представитель МИД РФ призвала пересмотреть санкции ООН в отношении Северной Кореи

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Источник изображения: topwar.ru

Совету безопасности ООН следовало бы модифицировать санкционный режим в отношении КНДР. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Как отметила представитель российского дипломатического ведомства, пересмотр санкционного режима мог бы поспособствовать деэскалации обстановки на Корейском полуострове. Поэтому, если все члены Совета безопасности ООН, подчеркнула Захарова, действительно желают разрядки ситуации в этом регионе, то модификация санкционного режима стала бы наиболее действенным шагом в этом направлении.

Россия уже предлагала начать установление для него конкретных хронологических рамок с возможностью пересмотра ряда мер, вплоть до отмены

- подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что Россия уверена в необходимости немедленной отмены санкций экономического характера. Это бы позволило перейти к конструктивному диалогу по вопросам гарантий в сфере безопасности. Но противники Северной Кореи, по словам дипломата, «одержимы разрушительной политической повесткой». Однако им стоило бы аналитически оценивать ситуацию и отказаться от «вечных санкций».

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею. Он провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которой был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами.

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