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Военное обозрение

ULA готовит второй запуск ракеты Vulcan, прежде чем приступить к выполнению миссий для Пентагона

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Источник изображения: topwar.ru

Американской компании United Launch Alliance необходимо осуществить второй успешный запуск своей ракеты тяжелого класса Vulcan Centaur, которая призвана заменить РН Atlas 5, прежде чем она сможет приступить к выполнению запланированных миссий для вооруженных сил США. Оборудование для данной миссии уже прибыло на мыс Канаверал в прошлые выходные, пишет портал Orlando Sentinel.

В материале говорится, что в понедельник команда ULA начала разгрузку второй ступени ракеты с транспортного судна ULA RocketShip, пришвартованного в порту Канаверал. В свою очередь, первая ступень «Вулкан» и разгонный блок Centaur V до этого прибыли с завода ULA в Декейтере (штат Алабама).

Ранее сообщалось, что полезной нагрузкой в будущей миссии Certification-2 должен был стать космический корабль Dream Chaser компании Sierra Space. Однако ULA не упомянула данный аппарат в анонсе.

В издании сообщают, что в United Launch Alliance рассчитывают выполнить вторую сертификационную миссию до октября текущего года. При этом о полезной нагрузке, которую выведет ракета, до сих пор ничего не известно.

Авторы статьи напоминают, что ULA необходимо выполнить два успешных тестовых полета для своей новой ракеты тяжелого класса Vulcan Centaur, прежде чем она будет допущена к миссиям на сумму 3,1 миллиарда долларов, которые были заключены в рамках контрактов National Security Space Launch (NSSL) с Пентагоном.

Первая миссия Certification-1 состоялась в январе текущего года. Несмотря на то, что выведенный ею лунный модуль от компании Space Astrobotic Technology не сумел выполнить посадку на наш естественный спутник, запуск РН «Вулкан» был признан успешным.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Dream Chaser
Компании
ULA
Проекты
Vulcan РН
Робот
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