Эпоха Марка Рютте в НАТО (New Statesman, Великобритания)

New Statesman: идеологическая гибкость Рютте может разрушить НАТО

Идеологическая гибкость Марка Рютте может стать как преимуществом для НАТО, так и полностью разрушить альянс, пишет New Statesman. Организация должна заново изобрести себя, чтобы справиться с расколом. Как раз в этот момент у ее руля окажется мастер переформатирования.

Нидерланды становятся поставщиком генеральных секретарей для НАТО. Как многие ожидают, в октябре уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту главы альянса. С его назначением Рютте станет четвертым голландцем, занявшим этот пост. Ни одна другая страна не произвела на свет столько руководителей НАТО.

Возможно, это и неудивительно, учитывая, что сильно фрагментированная природа голландской политики является идеальной тренировочной площадкой для развития навыков создания коалиций и заключения политических сделок. Нидерланды также характеризуются твердой приверженностью трансатлантизму (то есть альянсу с Европы и США, прим. ред.), зачастую более сильной, чем их приверженность Европе. Это не редкость для небольших европейских стран, и может объяснить, почему многие предыдущие генсеки НАТО были голландцами, бельгийцами или скандинавами по происхождению. И Рютте кажется очевидным выбором в контексте продолжения этой традиции.

Тем не менее, если мы внимательнее посмотрим на его наследие, то увидим, что назначение Рютте — разрыв с политикой условностей. В отличие от своих предшественников, он заключал корыстные сделки с нелиберальными и ультраправыми политиками как В Нидерландах, так и в ЕС. Это не только отражение его собственного инстинкта выживания (прозвище "Тефлоновый Марк" означает его способность уклоняться от скандалов и оставаться в топе), но и свидетельство того, как изменилась внутренняя политика членов альянса из-за подъема крайне правых.

Пока Рютте пытался стать генеральным секретарем НАТО, он в полной мере проявил то, что голландские комментаторы называют "крайней идеологической гибкостью". Чтобы обеспечить свое назначение, Рютте пришлось преодолеть несколько препятствий, в том числе заручиться поддержкой лидеров, с которыми у него были разногласия во время пребывания на посту премьер-министра. Весной Рютте прилетал в Турцию, чтобы встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и уладить отношения, которые оказались натянутыми из-за нескольких дипломатических конфликтов. Например, когда в 2017 году парламентские выборы в Нидерландах были в самом разгаре, Эрдоган назвал голландское правительство "остатком нацизма" после того, как власти отменили мероприятие, организованное турецким министром иностранных дел, из-за соображений безопасности и опасений по поводу турецкого вмешательства в выборы. В октябре 2020 года напряжение вновь появилось после того, как Герт Вилдерс, крайне правый политик, который вышел из партии Рютте и основал свою Партию свободы, которая сейчас находится в составе правительства, опубликовал в Твиттере изображение Эрдогана в османской шляпе в форме бомбы, украшенной словом "террорист". Когда президент Турции обвинил Вилдерса в клевете, Рютте защитил его. "В Нидерландах свобода выражения мнения является одной из высших ценностей", — сказал тогда Рютте. Хотя Эрдоган некоторое время держал кандидатуру Рютте в подвешенном состоянии после поездки того в Стамбул, в конечном итоге он одобрил кандидатуру голландца.

Второе препятствие оказалось более сложным. Чтобы заручиться поддержкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Рютте пришлось преодолеть многолетнюю вражду между ними. Под давлением левых и центристских сил в голландском парламенте Рютте неоднократно открыто критиковал Орбана за нелиберальную политику его правительства. В 2021 году, после принятия венгерского законодательства против ЛГБТК+*, Рютте заявил, что Венгрии "больше нечего делать в ЕС". Однако в этом году Рютте убедил Орбана снять вето на свое назначение, написав унизительное для себя письмо, в котором признавал, что его прошлые высказывания вызвали "недовольство в Венгрии", и что в качестве генерального секретаря НАТО он "будет относиться ко всем союзникам с одинаковым пониманием и уважением". Что еще более важно, Рютте согласился с тем, что Венгрии будет разрешено отказаться от участия в любых действиях НАТО на Украине.

Способность Рютте заключать политические сделки — его политическая визитная карточка. Он занимает пост премьер-министра Нидерландов дольше всех в истории (14 лет) — это достижение, учитывая, что страна столкнулась с политической раздробленностью и поляризацией. Рютте также известен своим умением создавать коалиции в Брюсселе. Благодаря этому он сегодня является одним из самых влиятельных европейских лидеров. В 2015 году, в разгар миграционного кризиса в Европе, Рютте сыграл решающую роль в переговорах по спорному соглашению ЕС с Турцией, по которому блок платил стране за прием беженцев. В Брюсселе Рютте имеет репутацию жесткого переговорщика, которому часто удавалось защитить интересы Нидерландов.

Став главой НАТО, Рютте должен будет постоянно выступать посредником между членами альянса, сохранять мир между ними и представлять их общие интересы на международной арене. Это будет непростая задача, учитывая грядущие трудности. На Украине и в секторе Газа бушуют конфликты. Отношения между Китаем и США становятся все более напряженными, а интересы государств-членов НАТО все больше расходятся. НАТО была основана для обеспечения прочного мира в Европе и Северной Америке. Поскольку геополитические угрозы в других регионах мира усиливаются, альянс должен "переизобрести" себя и увеличить собственное финансирование. Это может оказаться особенно сложной задачей, если Дональд Трамп, ярый критик НАТО, снова станет президентом США. Сам Рютте, похоже, гораздо меньше обеспокоен перспективой второго президентства Трампа. На Мюнхенской конференции по безопасности в начале этого года он сказал, что все "должны перестать стонать, ныть и ворчать по поводу Трампа", потому что "нам приходится работать с теми, кто находится на танцполе". В этой кажущейся нейтральности и заключается проблема прагматизма Рютте — его терпимость к принятию антилиберализма, который может в конечном итоге подорвать мультилатерализм в Европе (принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами – Прим. ИноСМИ).

Хотя Рютте любит подчеркивать свои качества топ-менеджера и свое мнение о том, что политики не должны иметь идеологического видения, было бы упрощением предполагать, что у него нет сформированных политических убеждений. Под руководством Рютте Нидерланды вступили на беспрецедентный путь жесткой экономии, который не только затрагивает самые бедные слои голландского общества, но также включает в себя дискриминационную практику, связанную с контролем за правом людей на более широкий набор льгот.

Еще более важными для НАТО являются доказательства, обнаруженные известным голландским журналистом Томом-Яном Мееусом, о том, что оборонным расходам был нанесен "последний удар" благодаря именно прямым решениям Рютте в период с 2010 по 2014 год. Во время мирового финансового кризиса Нидерланды, как и Германия, сократили расходы на оборону, снизив их не только ниже уровня Дании, Финляндии и Франции, но и намного ниже среднего показателя по НАТО. Эти сокращения сделали голландскую безопасность уязвимой, а армию плохо оснащенной. Лишь в период действия своего четвертого и последнего кабинета Рютте изменил курс, приведя военные расходы в соответствие с требованием НАТО в размере 2% от ВВП. Именно за этим изменением последовало заявление Рютте о своем уходе из голландской политики и о стремлении стать главой НАТО. Здесь, заботясь о своем будущем, он принял еще одно прагматичное решение.

Хотя на данный момент прагматизм Рютте и представляется явным преимуществом на посту генерального секретаря НАТО, все может выглядеть совсем иначе, если этот прагматизм будет направлен на укрепление его собственного политического успеха, а не служить целям самого альянса. Также трудно представить, как цель НАТО по защите свободы и безопасности своих членов может быть достигнута без поддержки свободы внутри самих этих государств. В этом плане умение Рютте заключать соглашения и его способность заставлять нелиберальных политиков выглядеть в очень невыгодном свете и может в конечном итоге подорвать мультилатерализм альянса.

Готовность постоянно адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, несмотря на связанные с этим явные издержки, является важной частью политического актива Марка Рютте. В то время, когда НАТО необходимо заново изобрести себя, чтобы пережить растущую фрагментацию, с которой она сталкивается как внутри, так и за пределами альянса, у ее руля окажется мастер "переформатирования".

Мир будет наблюдать, сможет ли Рютте осуществить это и какой ценой.

* запрещенная в РФ экстремистская организация, прим. ред.

Автор: Кэтрин Де Ври (Katherine De Vries)