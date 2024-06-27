Посол России обрисовал план по свержению мирового порядка под началом США (Newsweek, США)

Посол в США Антонов: ускоряющийся кризис евроатлантизма давно очевиден

Запад упустил из вида ключевую идею Путина, заявил журналу Newsweek посол в США Анатолий Антонов. Описывая путь к прекращению конфликта на Украине, российский президент говорил о необходимости создать новую архитектуру безопасности. Кризис евроатлантизма уже очевиден, подчеркнул дипломат.

Том О'Коннор (Tom O'Connor)

Главный российский дипломат в США изложил "Ньюсуик" основные принципы Кремля в его стремлении изменить мировой порядок так, чтобы подорвать международное влияние Вашингтона.

Его слова прозвучали на этапе, когда администрация президента Джо Байдена стремится к дальнейшему ужесточению связей за рубежом в попытке изолировать Москву за продолжающиеся боевые действия на соседней Украине. Сейчас, когда по всему миру разгораются разногласия из-за самого разрушительного конфликта в Европе за последние десятилетия, президент России Владимир Путин подробно описал путь к прекращению конфликта в обширной речи на прошлой неделе на собрании высокопоставленных дипломатов.

Киев и его международные сторонники эти предложения категорически отвергли. Но российский посол Анатолий Антонов утверждает, что Запад упустил из вида ключевой посыл, направленный на изменение расстановки сил, сложившейся после холодной войны.

“Эксперты и политологи — не уверен насчет чиновников: они, скорее всего, все услышали, но предпочитают молчать — похоже, проигнорировали ключевые тезисы президента, который призвал международное сообщество, прежде всего на Евразийском континенте, признать, что назрела необходимость новой архитектуры безопасности”, — сказал Антонов журналу Newsweek.

“Между тем идеи и предложения, которые вошли в наше предложение, многое объясняют как с точки зрения противостояния Западу и его “украинскому проекту”, так и с точки зрения системных усилий Москвы по углублению нормального, взаимоуважительного сотрудничества с Глобальным Югом”, — добавил он.

И даже несмотря на несогласие США и европейских союзников Антонов уверен, что “ускоряющийся кризис евроатлантизма уже давно очевиден для столиц, стремящихся избавиться от однополярного диктата”.

Долгий путь к конфликту

Давние претензии Путина к архитектуре безопасности постсоветской сферы влияния стали отличительной чертой риторики российского лидера еще почти четверть века назад, когда он только пришел к власти. Стержневую роль в этой позиции занимает последовательное противодействие расширению военного альянса НАТО под началом США в регионах, где некогда господствовал ее соперник — Варшавский договор, в котором ведущую роль играл СССР.

Вражда впервые переросла в открытый конфликт на Украине в 2014 году, когда народное восстание свергло правительство в Киеве и установило прозападную администрацию. Вскоре Россия захватила стратегический полуостров Крым и аннексировала его в результате спорного референдума, вызвавшего вопросы на международном уровне (во-первых, "народное восстание", как и госпереворот на Украине, были организованы США, во-вторых, Россия просто не дала этому перевороту распространиться на полуостров и позволила его жителям провести референдум, итогом которого стало вхождение в Россию. – Прим. ИноСМИ). Вслед за этим в Донбассе на востоке Украины при поддержке Москвы разгорелось повстанческое движение.

Ситуация обострилась в 2021 году, когда Россия сосредоточила вдоль границ Украины войска и развернула переговоры с США и НАТО насчет сокращения присутствия альянса в Восточной Европе. После того, как дискуссии зашли в тупик, Путин провозгласил специальную военную операцию, в ходе которой 24 февраля 2022 года на территории Украины вспыхнул полномасштабный конфликт, который продолжается по сей день (дискуссии не "заходили в тупик", т. к. НАТО по указке США просто отказалась гарантировать России безопасность и пообещала Украине прием в альянс. – Прим. ИноСМИ).

Хотя российские войска в последние месяцы заявили о новых успехах, боевые действия фактически зашли в кровавый тупик. Предложение Путина положить конец боевым действиям, как ранее описал "Ньюсуик" Антонов, подразумевает, помимо прочего, полный вывод украинских войск с пяти аннексированных Россией провинций, провозглашение Киевом нейтралитета и безъядерного статуса, а также отмену западных санкций.

Но США и другие сторонники Украины стремятся упрочить военную помощь Киеву, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского в борьбе с, как им видится, несправедливой захватнической войной.

“Подчеркну, 14 июня президент России Владимир Путин предложил мирный план урегулирования украинского конфликта. В ответ мы увидели лишь новые поставки оружия киевскому режиму, — сказал Антонов. — Таким образом отклик Вашингтона очевиден: их политикам не нужен мир. Они сосредоточены сугубо на войне с целью нанести России стратегическое поражение”.

Подтверждение российской позиции

Тем временем Путин предпринял визиты в Северную Корею и Вьетнам, дабы укрепить отношения России в Азии. Антонов отверг попытки представить эти поездки как “свидетельства имперских планов Москвы или мнимое доказательство слабости и зависимости от так называемых “стран-изгоев””. “Разумеется, в каком-то смысле Запад это сознаёт”, — сказал он.

В прошлом месяце Путин также посетил Китай, чтобы еще больше упрочить отношения с его главой Си Цзиньпином, с которым российский лидер ранее установил “безграничное” стратегическое партнерство и расширил две международные организации — БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества.

“По искаженному представлению местных русофобов, наша страна в принципе не имеет права на собственное мнение и защиту национальных интересов, — заявил Антонов, — ни в том, что касается кризиса вокруг Украины, ни в установлении взаимовыгодных отношений с дружественными столицами”.

Сегодня Антонов видит возможность для России возобновить остановившиеся в преддверии украинского конфликта старания коренным образом изменить ситуацию в региональной безопасности — на сей раз заручившись более обширной международной поддержкой стран, чье стремление к многополярному миру было отвергнуто США и союзниками.

“Интересы России и других государств открыто игнорировались, поскольку никакой альтернативы господству США и их непосредственных сателлитов, казалось, не было вовсе, — сказал Антонов. — Олицетворением высокомерия Запада стал отказ Вашингтона всерьез рассмотреть наши инициативы, выдвинутые в конце 2021 года, о взаимных гарантиях на основе принципа неделимой безопасности”.

“Подобные претензии и экспансия, основанная на военной силе, экономических санкциях и политическом нажиме, безусловно, расшатывает ситуацию в Евразии и в мире вообще, обостряя противоречия, новые и старые расхождения между странами Закавказья, Средней Азии, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона”, — добавил он.

Как выглядит план Путина

Антонов перечислил ряд ключевых моментов кремлевского плана, как ослабить власть Запада.

“Наши предложения предполагают устранение нормативно-институционального вакуума в сфере евразийской безопасности, а также подлинное и искреннее признание того, что мир движется к многополярности, — сказал Антонов. — В то же время будущая система должна основываться на принципах Устава ООН и верховенстве международного права”.

“Она не будет направлена против чьих-либо интересов. Она станет своеобразной “страховкой” от геополитических потрясений, к которым может привести модель глобализации, выстроенная на западных принципах. Важно не допустить раскола и образования противоборствующих альянсов, а в конечном счете — предотвратить зарождение широкомасштабного вооруженного конфликта”, — пояснил он.

При этом Антонов подчеркнул, что, хотя ослабление западного влияния —важнейшая цель этой программы, ее замысел заключается отнюдь не в том, чтобы сформировать новую коалицию против конкретной страны или альянса.

“Мы не говорим о создании нового “блока” или “оси”, который должен кому-то жестко противостоять, — сказал Антонов. — Основой должны стать диалог и сотрудничество, причем со всеми искренне заинтересованными игроками. Первостепенное значение будет иметь обсуждение на равноправной основе накопившихся проблем и путей их решения”.

Администрация Байдена выразила глубокие сомнения в искренности слов Кремля о мире и сотрудничестве.

“Россия не проявила никакого интереса к добросовестным переговорам, — заявил "Ньюсуику" представитель Госдепартамента. — Кремль развязал жестокую и неспровоцированную войну (о том, что она явно спровоцирована США и НАТО, завили уже политики как США, так и Великобритании. – Прим. ИноСМИ). Россия оккупировала почти 20% суверенной территории Украины и продолжает атаковать соседнюю страну каждый божий день”.

“А теперь Владимир Путин объявил цену мира: позволить России оккупировать еще больше украинской территории. В мире не найдется страны, которая могла бы всерьез сказать, что это приемлемо относительно Устава ООН, международного права, элементарной морали — или даже здравого смысла”.

Представитель Госдепартамента также подтвердил, что администрация Байдена поддерживает требования Украины прекратить конфликт и полностью вывести российские войска с территории страны.

“Вы все не раз слышали нашу дипломатическую позицию: ничего не решается по Украине без самой Украины, — сказал представитель Госдепартамента. — Никто не хочет окончания конфликта больше, чем Украина и ее народ, но любые решения о переговорах остаются за президентом Зеленским”.

“Любая инициатива по установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине должна строится на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и соответствовать целям и принципам Устава ООН”, — добавил он.

Представитель Госдепартамента назвал Россию “единственным препятствием на пути к миру на Украине” и обвинил Москву в создании “целой экосистемы дезинформации и пропаганды”, куда входят “официальные правительственные сообщения, финансируемые государством глобальные СМИ, культивация различных опосредованных источников, использование социальных сетей в качестве оружия и дезинформация с помощью кибертехнологий”, чтобы усилить идеологический посыл Кремля.

Будущее под угрозой

Никаких видимых сдвигов в стремлении найти общий язык в российско-украинском конфликте войне не проявилось, и потери с обеих сторон продолжают накапливаться на фоне боевых столкновений, а удары наносятся все глубже по территории друг друга.

Заявление администрации Байдена в прошлом месяце о том, что она даст добро на удары ВСУ поставленным США оружием по целям в пределах заявленных и международно признанных границ России, вызвало новые предупреждения о потенциальной эскалации со стороны Кремля.

Министерство иностранных дел России пригрозило “последствиями” в понедельник после того, как удар армейской тактической ракетной системы (ATACMS) американского производства, как утверждается, привел к жертвам среди мирного населения в удерживаемом Россией Крыму (его никто не удерживает в России уже с 2014 года, он –её часть. – Прим. ИноСМИ). В ответ представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил журналистам, что США сожалеют о “любых жертвах среди гражданского населения в этой войне”, но добавил, что такие операции были одобрены, поскольку Вашингтон “обеспечивает Украину оружием, чтобы та могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, — включая Крым, который, разумеется, часть Украины”.

На фоне опасений дальнейшей эскалации и усугубившейся ядерной риторики Антонов заявил о необходимости пересмотреть порядок евразийской безопасности, назвав его ключом к установлению мира в регионе и предотвращению будущих конфликтов.

“Озвученная президентом России инициатива потребует колоссальных усилий и политической решимости, — сказал Антонов. — Ее реализация займет годы. Позиции по многим основным элементам еще предстоит наметить и синхронизировать. Но работа должна начаться немедленно”.

“Человечество обязано сделать это ради мира, стабильности и экономического процветания, ради будущих поколений, ради мирного неба над нашими головами”, — заключил Антонов.