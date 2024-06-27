Захарова предостерегла Сеул от передачи оружия Киеву

Официальный представитель МИД РФ отметила, что такие шаги способны привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Москва предостерегает Сеул от передачи оружия Украине, это приведет к необратимым последствиям для двусторонних отношений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"В свете озвученных Сеулом планов пересмотреть позицию по вопросу поставок летального оружия киевскому режиму, хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - указала дипломат. "Россия не будет безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и военная техника передаются украинским неонацистам для ударов по территории России и убийства мирных жителей", - подчеркнула Захарова.

Она также посоветовала южнокорейским властям освободиться от "маниакальной зависимости" от США, перестать быть американским вассалом и реалистично оценить складывающуюся обстановку на корейском полуострове.

Ранее начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул намерен провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия на Украину.