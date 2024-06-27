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Интерфакс-АВН

Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

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М.Рютте
М.Рютте.
Источник изображения: militarynews.ru

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Североатлантический совет в среду договорился утвердить уходящего в отставку с поста премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, говорится в заявлении альянса.

"В среду, 26 июня 2024 года, Североатлантический совет решил назначить премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО, после Йенса Столтенберга", - отмечается в пресс-релизе.

"Рютте возьмет на себя обязанности генсека с 1 октября 2024 года, когда срок полномочий Столтенберга завершится после 10 лет работы во главе альянса", - говорится в заявлении.

Уходящий в октябре с поста генсека альянса Столтенберг приветствовал это решение.

"Я тепло приветствую то, что союзники по НАТО выбрали моим преемником Марка Рютте. Марк - истинный сторонник трансатлантизма, решительный лидер и человек, способный формировать консенсус. Я желаю ему всяческих успехов в укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в хороших руках", - написал Столтенберг в соцсети X.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тоже поздравил Рютте с назначением.

"Поздравляю Марка Рютте с назначением следующим генсеком НАТО. Он - прекрасный лидер для сильного и объединенного блока НАТО", - говорится в его сообщении в X.

Срок полномочий нынешнего главы альянса Столтенберга истекает в октябре 2024 года: он занимает пост с 2014 года.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатуру негласно должен одобрить Белый дом.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.

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Нидерланды
США
Швеция
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