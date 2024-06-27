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РИА Новости

Путин проведет совещание по вопросам кораблестроения

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Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Песков: Путин проведет совещание по вопросам развития кораблестроения

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает в Кремле. Сегодня достаточно длинный рабочий день у президента, у него много внутренних встреч и совещаний до вечера. Уже вечером, не исключаем, что достаточно поздно... президент проведет совещание по вопросам развития кораблестроения. Имеется в виду координация гособоронзаказа в области кораблестроения", - сказал он журналистам.

Песков добавил, что "поскольку речь идет о кораблях военных, это для обеспечения обороны и безопасности государства".

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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