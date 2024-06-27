Путин проведет совещание по вопросам кораблестроения

Песков: Путин проведет совещание по вопросам развития кораблестроения

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает в Кремле. Сегодня достаточно длинный рабочий день у президента, у него много внутренних встреч и совещаний до вечера. Уже вечером, не исключаем, что достаточно поздно... президент проведет совещание по вопросам развития кораблестроения. Имеется в виду координация гособоронзаказа в области кораблестроения", - сказал он журналистам.

Песков добавил, что "поскольку речь идет о кораблях военных, это для обеспечения обороны и безопасности государства".