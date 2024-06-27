Войти
Военное обозрение

«Очень похожа на советскую МТ-ЛБ»: финская компания представила прототип новой бронемашины FAMOUS

363
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ЕС, пытаясь консолидировать оборонку европейских стран, финансирует ряд совместных проектов, в том числе программу FAMOUS («будущие высокомобильные перспективные бронированные системы»), предполагающую создание линейки новых бронемашин для замены устаревшего американского БТР M113.

Над проектом с предварительной стоимостью €114 млн работают компании из 9 стран (Финляндия, Бельгия, Дания, Латвия, Германия, Франция, Эстония, Греция и Испания) во главе с финской Patria. Начало возможного производства бронемашины ожидается в 2027 году. На данный момент изготовлено два прототипа, один из которых был представлен на выставке Eurosatory 2024.

Источник изображения: topwar.ru

FAMOUS должен прийти на замену БТР M113, который состоит на вооружении армий многих стран, и других устаревших вездеходов.

Новая бронемашина очень похожа по форме и сверхнизкому профилю на советскую конструкцию МТ-ЛБ, которая, кстати, в больших количествах использовалась в Финляндии

- говорится в издании Defensa.

Источник изображения: topwar.ru

FAMOUS обладает большой шириной, имеет ходовую часть с инновационной подвеской и опирается на широкие резиновые гусеницы, которые оказывают меньшее давление на грунт и позволяют эффективно передвигаться по заснеженной местности. Амфибийная конструкция позволяет машине двигаться по воде со скоростью 4 км/ч.

Впереди расположены водитель и командир; их посты оборудованы цифровыми дисплеями. Позади них находится отсек с двигателем, а далее десантное отделение на 10 мест, отличающееся просторностью.

Источник изображения: topwar.ru

FAMOUS весом около 15 тонн и грузоподъемностью 3,5 тонны имеет стальной корпус, на который может быть установлена навесная броня. В верхней части размещен дистанционно управляемый боевой модуль Kongsberg RS6, который снаряжен 30-мм пушкой и пулеметом 7,62x51 мм. Максимальная скорость движения составляет 88 км/ч, дальность хода около 600 км. Техника способна преодолевать двухметровые рвы и подъемы с уклоном 60°.

Эта гусеничная бронемашина может стать оптимальным решением для удовлетворения потребностей европейских армий и выбора для них одной модели

- полагают в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Греция
Дания
Испания
Латвия
США
Финляндия
Франция
Эстония
Продукция
M113 БТР
МТ-ЛБ
Компании
Kongsberg
Patria
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
20.06.2022
Импортный бронеавтомобиль на Украине – не роскошь
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
20.12.2017
Союзники от страха
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
25.11.2013
Невидимый фронт вооруженной борьбы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 10:32
  • 2212
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.06 10:15
  • 19
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 09:53
  • 7
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 09:46
  • 27
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 27.06 07:56
  • 1
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.
  • 27.06 04:41
  • 1
Военный эксперт рассказал про новый вид дронов
  • 27.06 04:34
  • 1
Борец с "фанатами Путина". Что на Западе пишут о новом генсеке НАТО
  • 27.06 04:08
  • 1
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 19:13
  • 0
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 26.06 18:28
  • 0
Об устареваемости и модернизациях современной военной техники.
  • 26.06 16:18
  • 0
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 15:02
  • 0
В чью дудку дудит Дуда в Китае
  • 26.06 15:00
  • 0
Элемент торга или как Трамп собирается “урегулировать” украинский конфликт
  • 26.06 14:59
  • 0
Запад бьет по болевым точкам России