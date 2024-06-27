«Очень похожа на советскую МТ-ЛБ»: финская компания представила прототип новой бронемашины FAMOUS

Источник изображения: topwar.ru

ЕС, пытаясь консолидировать оборонку европейских стран, финансирует ряд совместных проектов, в том числе программу FAMOUS («будущие высокомобильные перспективные бронированные системы»), предполагающую создание линейки новых бронемашин для замены устаревшего американского БТР M113.

Над проектом с предварительной стоимостью €114 млн работают компании из 9 стран (Финляндия, Бельгия, Дания, Латвия, Германия, Франция, Эстония, Греция и Испания) во главе с финской Patria. Начало возможного производства бронемашины ожидается в 2027 году. На данный момент изготовлено два прототипа, один из которых был представлен на выставке Eurosatory 2024.

Источник изображения: topwar.ru

FAMOUS должен прийти на замену БТР M113, который состоит на вооружении армий многих стран, и других устаревших вездеходов.

Новая бронемашина очень похожа по форме и сверхнизкому профилю на советскую конструкцию МТ-ЛБ, которая, кстати, в больших количествах использовалась в Финляндии

- говорится в издании Defensa.

Источник изображения: topwar.ru

FAMOUS обладает большой шириной, имеет ходовую часть с инновационной подвеской и опирается на широкие резиновые гусеницы, которые оказывают меньшее давление на грунт и позволяют эффективно передвигаться по заснеженной местности. Амфибийная конструкция позволяет машине двигаться по воде со скоростью 4 км/ч.

Впереди расположены водитель и командир; их посты оборудованы цифровыми дисплеями. Позади них находится отсек с двигателем, а далее десантное отделение на 10 мест, отличающееся просторностью.

Источник изображения: topwar.ru

FAMOUS весом около 15 тонн и грузоподъемностью 3,5 тонны имеет стальной корпус, на который может быть установлена навесная броня. В верхней части размещен дистанционно управляемый боевой модуль Kongsberg RS6, который снаряжен 30-мм пушкой и пулеметом 7,62x51 мм. Максимальная скорость движения составляет 88 км/ч, дальность хода около 600 км. Техника способна преодолевать двухметровые рвы и подъемы с уклоном 60°.

Эта гусеничная бронемашина может стать оптимальным решением для удовлетворения потребностей европейских армий и выбора для них одной модели

- полагают в издании.