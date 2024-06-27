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ТАСС

Глава Минобороны Португалии сообщил о снарядном голоде в ЕС и на Западе

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Нуну Мелу отметил, что необходимость наращивания производства боеприпасов была определена на правительственном уровне

МАДРИД, 26 июня. /ТАСС/. Европейский союз, как и все страны Запада, испытывает дефицит боеприпасов, поэтому правительство Португалии рассматривает возможность строительства еще одного оборонного завода. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Нуну Мелу.

"Это одна из областей, в которой, как мы знаем, весь Евросоюз, я бы сказал, западный мир, испытывает дефицит", - сказал министр во вторник в ходе выступления в Ассамблее Республики (парламенте). Он добавил, что необходимость наращивания производства боеприпасов была определена на правительственном уровне. "Я надеюсь, что вскоре смогу сообщить депутатам парламента более подробную информацию о строительстве завода по производству снарядов", - сообщил он.

Мелу также допустил, что строительство завода может оказаться прибыльным для Португалии. "Мы уже определили ряд партнеров, местоположение (будущего завода - прим. ТАСС), изучаем возможные бизнес-модели и со временем это будет реализовано", - сказал он.

15 марта Минобороны Португалии объявило, что вместе с другими 18 членами НАТО поддержит инициативу чешских властей по выделению средств на производство крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов для нужд Украины. Лиссабон обязался выплатить 100 млн евро. 29 мая Минобороны Чехии объявило, что из всех 18 участников только Португалия, Канада, Дания и Нидерланды направили средства для помощи Украине. 

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Дания
Канада
Нидерланды
Португалия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Евросоюз
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