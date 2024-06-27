Тайвань активно закупает американское оружие, рассчитывая остановить возможную СВО Китая по возвращению острова

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Российская СВО на Украине – далеко не единственный конфликт, который может оказать серьезное влияние на формирование будущего миропорядка. На эту роль также претендуют военное противостояние Израиля с группировками Ближнего Востока и вероятная операция КНР по возвращению под свой контроль Тайваня. Но если боевые действия на Украине и Ближнем Востоке уже, что называется, в разгаре, то возможный конфликт Пекина и Тайбэя (китайский вариант СВО) еще можно предотвратить. Во всяком случае, власти Тайваня рассчитывают именно на это.

После победы на президентский выборах на Тайване кандидата от правящей партии Лай Циндэ, которого в Пекине называют не иначе как зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе, стало очевидно: ни о каком дипломатическом возвращении острова под контроль КНР в ближайшее время не может быть и речи. И хоть в своих публичных высказываниях новый президент старается воздерживаться от жестких формулировок, его сепаратистский настрой очевиден. Да и не только слова определяют антикитайскую политику Тайваня.

За последние годы остров сделал огромное количество шагов, направленных именно на военное сдерживание своего соседа. При поддержке Вашингтона Тайвань начал активную модернизацию своих вооруженных сил. Аудиторская проверка Министерства обороны острова выявила, что только на декабрь 2022 года Тайбэй заключил с США 419 контрактов на поставку различных систем вооружений на общую сумму $54,23 миллиарда. Причем, по оценкам военных аналитиков, в эту сумму входят не только срочные поставки, но обеспечение на несколько лет вперед.

Однако и эти цифры – лишь вершина айсберга. Дело в том, что Тайвань последовательно увеличивает свой оборонный бюджет на протяжении последних нескольких лет. По оценкам экспертов, в 2024 году ассигнования на оборону составляют почти $14 миллиардов. Однако, как утверждают местные СМИ, реальные цифры могут быть выше, поскольку следует учитывать дополнительные выделения средств в рамках специальных бюджетных программ.

Если Китай когда-нибудь все же решится на проведение силовой операции по возвращению контроля над островом, при всем могуществе армии Пекину придется очень непросто. Сейчас на вооружении армии Тайваня есть и американские танки Abrams, и истребители F-16, и комплексы ПВО Patriot.

А в прошлом году был подписан контракт на поставку Тайваню американских противокорабельных ракет наземного базирования Harpoon. Как сообщало агентство Bloomberg, Вашингтон был готов поставить Тайбэю не менее четырехсот подобных боеприпасов.

Тайвань закупит до 400 ракет Harpoon наземного базирования, предназначенных для отражения потенциального китайского вторжения

– сообщало агентство весной прошлого года.

Созданию собственных сил береговой охраны Тайвань в свое время также уделял повышенное внимание. И уже сегодня они берут на себя смелость прямого противодействия китайскому флоту. Буквально накануне, как сообщают СМИ, четыре корабля НОАК вошли в закрытые воды у подконтрольного Тайбэю архипелага Кемой (Золотые ворота). В противостояние с ними вступили три патрульных катера Тайваня. После двухчасового противостояния китайские корабли ушли из этих вод.

Поставки оружия на Украину и необходимость поддержки Израиля в его конфликте с группировками Ближнего Востока не отбили у Вашингтона желания вооружить Тайвань до зубов. И хоть реализацию некоторых контрактов пришлось отложить на неопределенный срок, поставки оружия на остров продолжаются по сей день. И тот факт, что они могут разжечь очередной конфликт, США, похоже, волнует не сильно. А Тайвань в своих сепаратистских намерениях, вероятно, решил зайти настолько далеко, насколько это вообще возможно.