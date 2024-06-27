На Украину прибыли переданные Испанией танки Leopard и ракеты для ЗРК Patriot

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Новая партия военной помощи прибыла из Испании на Украину. Об этом сообщает издание El Mundo, ссылаясь на источник в испанском правительстве.

Известно, что Украине переданы танки Leopard 2A4 и ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Информацию о прибытии танков и ЗРК уже подтвердили испанские официальные лица. Они рассказали, что, помимо танков и ракет для ЗРК, Украине переданы 155-мм артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, системы оптического наблюдения и слежения, турели с дистанционным вооружением.

Испания оказывает существенную военную поддержку киевскому режиму. Во время встречи в Рамштайне 20 мая 2024 года Мадрид анонсировал очередную партию военной помощи. Ранее испанское издание El Pais писало, что Мадрид взял на себя обязательство передать украинской стороне десять ракет для ЗРК Patriot. Но пока не очень понятно, идет ли в данном случае речь о текущей поставке, так как представители испанского правительства не прокомментировали прессе этот момент.

В мае 2024 года министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания уже отправила Украине некоторое количество ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Передачу ракет Мадрид мотивирует необходимостью повышать защиту инфраструктуры Украины от ракетных ударов российской армии.

Западная пресса отмечает высокую значимость данных систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинской энергетической инфраструктуры от ракетных атак. Между тем, известно, что определенное количество ЗРК Patriot, отправленных западными странами на Украину, уже было уничтожено в результате ударов, нанесенных Вооруженными силами Российской Федерации.

26 мая испанские власти анонсировали Украине пакет военной помощи на общую сумму в 1 млрд евро. Эта помощь должна быть передана в рамках соглашения о гарантиях безопасности, заключенного между Украиной и Испанией ранее. Состав анонсированного пакета военной помощи испанская пресса пока не освещает.