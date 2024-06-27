Пять европейских стран совместно приобретут ЗРК "Мистраль-3"

ЦАМТО, 26 июня. Как сообщила в ходе салона Eurosatory 2024 группа MBDA, представители Франции, Бельгии, Кипра, Эстонии и Венгрии подписали рамочное соглашение о сотрудничестве с целью совместного приобретения наземных ЗРК ближнего действия "Мистраль-3".

Реализуемое Генеральной дирекцией по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции при поддержке MBDA соглашение обеспечивает странам-партнерам возможность упрощенного процесса приобретения ЗРК, что соответствует потребностям Вооруженных сил. Следуя примеру первых пяти стран, несколько других государств также проявили серьезный интерес к подобному сотрудничеству.

Как заявил генеральный директор MBDA Эрик Беранже, сотрудничество является важным шагом в укреплении обороноспособности Европейского союза и его государств-членов, способствуя усилению коллективной безопасности и суверенитета. Соглашение будет способствовать повышению эффективности и устойчивости европейской оборонно-промышленной базы.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2024 года DGA объявила о подписании с MBDA в декабре 2023 года контракта на поставку 329 зенитных управляемых ракет "Мистраль-3". Заказ был размещен в контексте соглашения о намерениях по совместному приобретению систем противовоздушной обороны, подписанного в июне 2023 года Францией, Бельгией, Кипром, Эстонией и Венгрией.

DGA сообщало о высоком интересе к "Мистраль-3" со стороны различных стран мира и ожидает, что они вскоре присоединятся к совместной программе закупок. Общий объем покупки оценивается в 1500 ракет.

Пуск оснащенной инфракрасной головкой самонаведения ЗУР "Мистраль-3" осуществляется в режиме "выстрелил и забыл". При длине менее 2 м и массе менее 20 кг ЗРК прост в эксплуатации и обладает устойчивостью к средствам РЭБ. ЗУР позволяет поражать цели с низкой тепловой сигнатурой, включая БЛА, ракеты с турбореактивными двигателями и скоростные ударные катера. В производстве ЗУР задействованы компании MBDA, Safran, Roxel, Junghans T2M, ASB Aerospatiale Batteries, Electronic Matra, Nexter Munitions.