Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск ВСУ

ЦАМТО, 26 июня. Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса.

Сообщается, что Зеленский постановил ввести в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода войск". Указ вступает в силу со дня его опубликования, передает "РИА Новости".

Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.