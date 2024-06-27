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ЦАМТО

Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск ВСУ

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Операторы БПЛА ВСУ
Операторы БПЛА ВСУ.
Источник изображения: Inna Varenytsia / Reuters

ЦАМТО, 26 июня. Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса.

Сообщается, что Зеленский постановил ввести в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода войск". Указ вступает в силу со дня его опубликования, передает "РИА Новости".

Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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