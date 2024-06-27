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ТАСС

СМИ: Чехия поставит следующую партию снарядов для Украины в июле

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Украинские артиллеристы ведут огонь на востоке страны
Украинские артиллеристы ведут огонь на востоке страны.
Источник изображения: © AFP 2022 / BULENT KILIC

Портал Euractiv отметил, что всего в 2024 году планируется передать 500 тыс. снарядов

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Следующая партия снарядов в рамках чешской инициативы, согласно планам, должна прибыть на Украину в июле. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на чешских чиновников.

Как указали источники в правительственных кругах Чехии, это будут не последние поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году, всего планируется передать 500 тыс. снарядов.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова, чьи слова приводит портал, отметила, что в рамках действующих договоренностей власти не могут раскрывать информацию о "происхождении боеприпасов", поскольку третьи страны, поставляющие снаряды, не хотят "примыкать ни к одной из сторон конфликта" и намерены сохранять политический нейтралитет.

Во вторник премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что первая партия боеприпасов, приобретенных по "чешской инициативе", доставлена на Украину.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Как ранее заявлял Фиала, Киев в июне получит десятки тысяч снарядов калибра 155 мм в рамках чешской инициативы. 

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Страны
Украина
Чехия
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