Войти
РИА Новости

Экспертов МАГАТЭ уведомили об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС

315
0
-1
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

ЗАЭС надеется, что МАГАТЭ зафиксирует уничтожение поста радиационного контроля

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы о состоянии поста, руководство станции надеется, что факт уничтожения оборудования будет отражен в заявлении МАГАТЭ, сообщил журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Ранее в среду на АЭС сообщили, что один из постов радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ.

"Находящиеся на площадке эксперты МАГАТЭ были уведомлены об этом событии, им предоставлены фотоматериалы о состоянии, в котором сейчас находятся остатки этого оборудования. Будем надеяться ,что в очередном заявлении агентства будет отражена информация о данном разрушении оборудования мониторинга радиационного состояния в зоне расположения Запорожской станции", – сказал Черничук.

После обстрела ВСУ поста в Великой Знаменке Запорожской области радиационный контроль не превышает естественных фоновых значений, сообщил директор, угрозы населению нет.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ЯО
Похожие новости
11.10.2006
Самые вооруженные страны
04.10.2006
На финансирование федеральных программ в разделе "Национальная оборона" бюджета-2007 предусмотрено более 70 млрд. рублей - Заварзин
15.09.2006
ВТБ и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве
14.09.2006
Слуцкий: Россия может присодеиниться к санкциям в отношении Ирана
11.09.2006
В России успешно завершились учения морских стратегических ядерных сил
31.08.2006
Глава Росатома Кириенко обсудил с замглавы МИД Японии Канэдой вопросы утилизации АПЛ
17.08.2006
Россия вносит изменения в проект АЭС "Белене"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 10:19
  • 2211
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.06 10:15
  • 19
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 09:53
  • 7
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 09:46
  • 27
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 27.06 07:56
  • 1
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.
  • 27.06 04:41
  • 1
Военный эксперт рассказал про новый вид дронов
  • 27.06 04:34
  • 1
Борец с "фанатами Путина". Что на Западе пишут о новом генсеке НАТО
  • 27.06 04:08
  • 1
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 19:13
  • 0
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 26.06 18:28
  • 0
Об устареваемости и модернизациях современной военной техники.
  • 26.06 16:18
  • 0
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 15:02
  • 0
В чью дудку дудит Дуда в Китае
  • 26.06 15:00
  • 0
Элемент торга или как Трамп собирается “урегулировать” украинский конфликт
  • 26.06 14:59
  • 0
Запад бьет по болевым точкам России