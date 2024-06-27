Экспертов МАГАТЭ уведомили об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС

ЗАЭС надеется, что МАГАТЭ зафиксирует уничтожение поста радиационного контроля

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы о состоянии поста, руководство станции надеется, что факт уничтожения оборудования будет отражен в заявлении МАГАТЭ, сообщил журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Ранее в среду на АЭС сообщили, что один из постов радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ.

"Находящиеся на площадке эксперты МАГАТЭ были уведомлены об этом событии, им предоставлены фотоматериалы о состоянии, в котором сейчас находятся остатки этого оборудования. Будем надеяться ,что в очередном заявлении агентства будет отражена информация о данном разрушении оборудования мониторинга радиационного состояния в зоне расположения Запорожской станции", – сказал Черничук.

После обстрела ВСУ поста в Великой Знаменке Запорожской области радиационный контроль не превышает естественных фоновых значений, сообщил директор, угрозы населению нет.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.