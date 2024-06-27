В Швейцарии заявили, что страна станет стороной конфликта на Украине при реэкспорте оружия

Депутат Нацсовета Альфред Хеер отметил, что страна позволяет "использовать себя в интересах" Киева, вместо того чтобы придерживаться нейтралитета

ЖЕНЕВА, 26 июня. /ТАСС/. Швейцария станет полноправным участников конфликта на Украине, если одобрит реэкспорт вооружений Киеву. Такое мнение высказал депутат Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии от Швейцарской народной партии Альфред Хеер в колонке газеты Blick.

"Низшей точкой швейцарской политики можно считать решение комиссии Национального совета, передавать Украине швейцарское оружие, имеющиеся в распоряжении третьих стран. Таким образом Швейцария оставляет нейтральную позицию и становится стороной конфликта", - написал он. По мнению депутата, Швейцария позволяет Киеву "использовать себя в интересах" украинских властей, вместо того чтобы придерживаться нейтралитета. При этом конференцию в Бюргенштоке он назвал "провалом".

18 июня комиссия по вопросам безопасности Национального совета Швейцарии высказалась за отмену по прошествии пяти лет запрета на реэкспорт оружия швейцарского производства третьим странам, участвующим в вооруженных конфликтах. При этом ключевым условием является соблюдение международного права государством, в которое поставляется оружие. Потребуется также решение Совета Безопасности ООН о том, что это государство нуждается в мерах самообороны.

Теперь вопрос о реэкспорте должны будут рассмотреть обе палаты парламента - Национальный совет и Совет кантонов. Не исключено также его вынесение на общенациональный референдум, учитывая, что за строгое соблюдение Швейцарией нейтралитета выступает крупнейшая политическая сила страны - Швейцарская народная партия, входящая в правительство.

Ныне действующее в Швейцарии законодательство запрещает реэкспорт оружия приобретшими его странами в зоны конфликтов в связи с нейтральным статусом Швейцарии. По этой причине швейцарские вооружения и боеприпасы не были до сих пор направлены на Украину, несмотря на соответствующие просьбы, с которыми к Берну обращались, в частности, Германия, Дания и Испания.