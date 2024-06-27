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Французский генерал оценил влияние FPV-дронов на СВО

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости.

Генерал Шилль: FPV-дроны уничтожают 80 процентов целей в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) около 80 процентов целей уничтожается FPV-дронами. С такой оценкой влияния беспилотников выступил начальник штаба Сухопутных сил Франции Пьер Шилль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня меч, в роли которого выступают беспилотники, сильнее щита. Но щит усовершенствуют», — сказал генерал.

По его мнению, господство небольших примитивных дронов, которые устаревают слишком быстро, является кратковременным эпизодом, поэтому Франция делает упор на маневренную армию со средней бронетехникой.

В марте Шилль заявил, что Вооруженные силы Франции готовы к самым трудным конфликтам. По данным главы штаба, французские силы способны дислоцировать 20 тысяч солдат менее чем за 30 дней, а также командовать силами в составе 60 тысяч человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
БПЛА
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