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Источник сообщил о начале ходовых испытаний атомной подлодки "Иркутск"

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Многоцелевая атомная подводная лодка "Иркутск" проекта 949АМ (шифр "Антей") Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации вышла на заводские ходовые испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Ремонт и модернизация АПЛ "Иркутск" на заводе "Звезда" в Приморье практически завершены. Лодка вышла на заводские ходовые испытания", – сказал он.

Атомная подводная лодка "Иркутск", проект 949А

Politikus.ru


ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что АПЛ "Иркутск" должна выйти на ходовые испытания ориентировочно в июне. По словам еще одного источника ТАСС, "в 2024 году планируется вывести АПЛ "Иркутск" в море на все виды испытаний, предполагается, что в ходе госиспытаний субмарина выполнит испытательные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного и подводного положения".

Ремонт и модернизация "Иркутска" на дальневосточном заводе "Звезда" (входит в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта) стартовали в июле 2019 года. В ноябре того же года замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил о намерениях оснастить АПЛ новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

К-132 "Иркутск" – атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта 949А, построенный на "Севмаше". Подлодку заложили в мае 1985 года, спустили на воду в декабре 1987 года. Подлодка вошла в состав Северного флота в октябре 1989 года под наименованием К-132, а через год была переведена в состав Тихоокеанского флота. Весной 1993 года переименована в "Иркутск".

Субмарина ожидала ремонта и модернизации на заводе "Звезда" с 2013 года.

Водоизмещение подлодки достигает 24 тысяч тонн, длина корпуса – 154 метра, ширина – более 18 метров. Субмарина развивает под водой скорость до 32 узлов, погружается на глубину до 600 метров. Основное предназначение "Антеев" – уничтожение авианосных соединений противника. Базовое вооружение – крылатые ракеты П-700 "Гранит" и шесть торпедных аппаратов.

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Россия
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К-132 Иркутск
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