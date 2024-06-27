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ТАСС

Британия просит Францию не доводить дело до эскалации на Украине

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в Киеве, 2 мая 2024 года
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в Киеве, 2 мая 2024 года.
Источник изображения: Thomas Peter/Pool/Reuters

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что есть много других вещей, которые Франция могла бы сделать

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Британия в частном порядке просит Францию не доводить дело до эскалации на Украине. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), запись которого опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Они говорили с Кэмероном от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Комментируя слова французского лидера Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину, Кэмерон заявил, что "очень приветствует тот факт, что французы изменили свою точку зрения, но не уверен, что это правильный подход". "Я думаю, что проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то появится мишень для [президента РФ Владимира] Путина, - продолжил он. - Тогда возникнет вопрос: как нужно реагировать, если по ним будет нанесен удар? Мне очень нравится французский энтузиазм, но я не уверен, что они выберут правильный, конкретный ответ".

По его словам, "есть много [других] вещей, которые [Франция] могла бы сделать". В качестве примера Кэмерон привел поставки ракет Storm Shadow. "Но мы не собираемся ссориться с ними из-за этого. Мы не хотим с ними спорить. Мы просто пытаемся сказать им в частном порядке: давайте подумаем о том, что мы можем сделать, что действительно поможет Украине, но не приведет к эскалации", - указал глава МИД Британии.

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта", а затем газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. 

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