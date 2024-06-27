Генконструктор СКБМ: Установка дополнительной защиты не мешает бронетехнике преодолевать водные преграды вплавь

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Российская бронетехника по опыту применения в спецоперации проходит модернизацию, в том числе с установкой дополнительной защиты. Однако это не мешает ей преодолевать водные преграды вплавь. Об этом рассказал главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ) Сергей Абдулов.

Дополнительная защита, полученная плавающей российской бронетехникой, в том числе и БМП-3, практически не снижает возможность преодоления водных преград вплавь. Как пояснил Абдулов, в ходе модернизации было принято решение не жертвовать этой способностью, поскольку на территории Украины большое количество различных водных преград.

Учитывая текущий театр военных действий, чтобы не потребовалось пожертвовать, допустим, возможностью преодолевать водные преграды либо повышением защищенности, мы делаем как раз комплекты дополнительной защиты для того, чтобы увеличить защищенность изделия. И зачастую эти комплекты даже не мешают преодолению водных преград, лишь немного снижают характеристики водоходности,

- приводит ТАСС слова генконструктора СКБМ.

Как уже неоднократно сообщалось, все серийные БМП-3, отправляемые в зону СВО, оборудуются дополнительной защитой в виде решетчатых и броневых экранов. Кроме того, в последнее время в комплект стали включать и защиту верхней полусферы, так называемые «мангалы». Все это помогло усилить защиту БМП-3, не снижая ее ходовых способностей.