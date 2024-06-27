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ЦАМТО

Сухопутные войска Нигерии получили первые вертолеты UH-1H Huey

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Источник изображения: Фото: Nigerian Army

ЦАМТО, 26 июня. Командование СВ Нигерии объявило о состоявшейся 20 июня церемонии получения первой партии многоцелевых вертолетов UH-1H Huey компании Bell.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, мероприятие состоялось в международном аэропорту Ннамди Азикиве в Абудже в присутствии начальника штаба СВ Нигерии генерал-лейтенанта Таорида Лагбаджа.

Передачей UH-1H начинается формирование авиакрыла Сухопутных войск Нигерии. Судя по фотографиям с церемонии, СВ Нигерии были переданы два вертолета ("NA 010" и "NA 011"), которые пока размещены в ангаре воздушного крыла нигерийской полиции. Генерал Т.Лагбаджа выразил благодарность полиции за помощь в создании авиационного крыла.

По информации СВ, вертолеты оснащены современными датчиками и другими средствами, позволяющими вести разведку и наблюдение, проводить поисково-спасательные операции, обеспечивать логистику, транспортировку и медицинскую эвакуацию.

О планах СВ Нигерии по созданию авиационного крыла впервые было объявлено в 2015 году. Но на текущий момент было известно лишь о размещенном в сентябре 2023 года заказе на поставку 12 разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Каюс Уорриор Плюс". Американская MD Helicopters (MDH) заявила, что приступит к поставкам этой техники в Нигерию в четвертом квартале 2023 года, однако пока они не начались.

Федеральный бюджет Нигерии на 2023 год предусматривал выделение 3,1 млрд. найра (около 6,6 млн. долл.) на финансирование покупки трех вертолетов UH-1H и 2,8 млрд. найра на три легких ударных самолета Magnus MF-212 для Сухопутных войск.

MF-212 представляет собой вооруженную версию легкого самолета Fusion производства венгерской компании Magnus.

В бюджете на 2024 год было предусмотрено выделение 2,56 млрд. найра (на тот момент около 2,8 млн. долл.) на ввод авиатехники в боевой состав авиационного крыла Сухопутных войск без указания конкретных образцов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
Продукция
UH-1 Iroquois
Компании
Bell Helicopter
MD Helicopters
Проекты
LOH MD
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