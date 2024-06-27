На вооружении ВСУ замечены 155-мм артиллерийские снаряды М107 индийского производства

Источник изображения: topwar.ru

На вооружение артиллерийских подразделений ВСУ замечены 155-мм артиллерийские снаряды М107 индийского производства. Об этом сообщает ТГ-канал «Военный Осведомитель».

Индия не поставляет боеприпасы Украине, но торговлю снарядами ведет. Предварительно, снаряды могли попасть на Украину через третьи страны, в январе этого года спецслужбы Индии начали расследование возможного попадания боеприпасов индийского производства на вооружение украинской армии.

По данным издания The Economic Times, Москва выразила Нью-Дели свои опасения по поводу появления у Киева индийских снарядов. Предполагается, что попали они на Украину с очередной военной помощью от Запада в третьем квартале прошлого года через Словению или Польшу. Но закупку осуществляли не они. Индийский МИД заверил Москву, что Индия официально не поставляет боеприпасы Киеву.

Известно, что в этом году попытку закупить артиллерийские снаряды у Индии предпринимала Германия. Причем немцы и не скрывали, что боеприпасы предназначены для Украины. Как писала немецкая пресса, у Индии есть «несколько сотен тысяч» артиллерийских снарядов, а у Запада есть средства для их закупки. При этом утверждалось, что переговоры велись в тайне, так как Индия не хочет портить отношения с Россией.

Кстати, в конце мая этого года на вооружении ВСУ были замечены 125-мм осколочно-фугасные танковые снаряды тоже индийского производства. Как они попали на Украину, неизвестно.