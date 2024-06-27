Генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг по военно-биологической деятельности США и Украины

ЦАМТО, 26 июня. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 25 июня провел брифинг по военно-биологической деятельности США и Украины.

Ниже приведена в полном объеме стенограмма выступления И.Кириллова в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ военно-биологической деятельности США, одним из направлений которой является глобальный контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. Для достижения поставленной цели Соединенные Штаты формируют дополнительные административные и технические органы, а в американских документах стратегического планирования управление биологическими рисками определено как жизненно важный приоритет США.

Создание соответствующей технической и правовой базы позволяет американской администрации наращивать свой потенциал в различных регионах мира, при этом наиболее ярким примером военно-биологической "колонизации" является Украина.

Полученные в ходе специальной военной операции документы показывают, что инициированная по указанию США реформа украинской системы здравоохранения, создавшая условия для реализации военно-биологических программ, проводилась с многочисленными нарушениями законодательства и вопреки мнению профильных ведомств.

Обратите внимание на обращение главы комитета по здравоохранению Верховной Рады к премьер-министру Украины Гройсману от 26 декабря 2018 года. В нем идет речь о централизации научных учреждений системы здравоохранения, что упростило бы их контроль со стороны США. В документе отмечено, что "…Служба безопасности Украины, Украинская ассоциация по биобезопасности, профессиональный союз работников здравоохранения считают мероприятия по реорганизации нецелесообразными…".

Также заслуживает внимания обращение института имени Мечникова в Верховную Раду, датированное 10 октября 2018 года. Напомню, что институт является профильной организацией в сфере биобезопасности и осуществляет хранение национальной коллекции патогенных микроорганизмов. В обращении отмечено, что "…на Украине осуществляются несогласованные мероприятия, результатом которых может быть полная или частичная потеря эффективной системы контроля за биологическими рисками... Как следствие, это может негативно сказаться на выполнении Украиной обязательств в рамках международных режимов нераспространения – Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также режима экспортного контроля Австралийской группы…".

Показательно, что реформирование этой системы проводились в период нахождения в должности министра здравоохранения Украины гражданки США Ульяны Супрун, а в состав комиссии по реорганизации входила Ирина Демчишина, которая неоднократно фигурировала в документах подрядных организаций Пентагона – "Блэк энд Вич" и "Метабиота". Именно благодаря их действиям американская администрация смогла обеспечить проведение исследований двойного назначения на украинской территории.

В ходе проведения специальной военной операции были получены документы Главного следственного управления СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения.

В октябре 2023 года Служба безопасности Украины направила в Национальную академию наук запрос о возможностях проведения подведомственными организациями исследований образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия и следов их применения.

Обратите внимание на ответное письмо, где академия наук подтверждает проведение исследований двойного назначения в рамках подписанного в 2005 году Соглашения между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия.

В нем сообщается о возможностях лаборатории Одесского противочумного института и планах по ее модернизации до уровня BSL-3 на средства Пентагона. В лаборатории "…до настоящего момента осуществляется хранение коллекций таких особо опасных патогенов, как чума и холера…".

Напомню, что основной целью Вашингтона является вывоз с территории Украины штаммов опасных патогенов и биоматериалов, а также реализация ряда особо специфических программ под кодовым названием "Ю-Пи" и "ТАП". Например, "Ю-Пи-4": "Изучение возможности распространения особо опасных патогенов через мигрирующих птиц"; "Ю-Пи-10": "Изучение распространения африканской чумы свиней на Украине в дикой природе и через торговые пути".

При этом, в отличие от созданного на деньги Пентагона грузинского Центра Лугара, американцы ограничились незначительными финансовыми вложениями в модернизацию биообъектов на территории Украины.

Биологические проекты Пентагона не привели к улучшению санитарно-эпидемической обстановки в стране и при содействии Ульяны Супрун были завершены практически с нулевым результатом для украинского здравоохранения.

По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств. Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом".

Хотелось бы остановиться и на других фигурантах незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории.

В их числе – Дэниел Герстин, ранее исполнявший обязанности директора Управления по вопросам противодействия оружию массового поражения Офиса министра обороны США. С 2013 года активно взаимодействовал с государственными структурами Украины для продвижения военно-биологических программ США и перевода украинских лабораторий на американские стандарты.

Сергей Комисаренко – президент украинской ассоциации по биобезопасности, глава профильной комиссии Совета национальной безопасности и обороны Украины. Осуществлял взаимодействие с Пентагоном от лица Национальной академии наук, курировал проведение исследований двойного назначения на базе подведомственных учреждений.

Игорь Перегинец – бывший заместитель министра здравоохранения Украины. По указанию кураторов из США лоббировал реформирование системы эпиднадзора, продвигал внедрение подконтрольных Пентагону структур в национальную систему здравоохранения.

Ольга Голубовская – главный инфекционист Украины, осуществляла взаимодействие с подрядными организациями Пентагона и предприятиями "Биг Фармы". Лично курировала проведение исследований медицинских препаратов на социально незащищенных гражданах Украины. Получала денежное вознаграждение от американской фармацевтической компании "Гилеад" за проведение испытаний токсичных препаратов против ВИЧ и гепатита С на украинском населении.

Игорь Кузин – главный санитарный врач Украины. Принимал участие в мероприятиях по намеренному разрушению системы контроля биологических рисков и биобезопасности в стране. Причастен к подготовке провокаций биологического характера с целью обвинения Российской Федерации.

В связи с тем, что нам удалось остановить реализацию военно-биологических программ на освобожденных территориях Украины, Пентагон вынужден переносить незавершенные в рамках украинских проектов исследования в другие регионы.

В настоящее время в зону повышенного интереса попала Африка. Мы уже отмечали деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на африканском континенте – в Демократической Республике Конго, Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. Заказчиками со стороны американского правительства являются управление по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА) и Госдепартамент.

Для сокрытия целей проводимых исследований Вашингтон задействует сторонних исполнителей. Это подрядные и посреднические организации ("Метабиота", "Квик-Сильвер", "Эко-Хелс-Альянс", всего – более 20 компаний), а также предприятия так называемой "Биг-Фармы".

Обратите внимание на коммерческое предложение компании "Метабиота" с пометкой "конфиденциально". Оно адресовано научно-исследовательскому институту инфекционных болезней Сухопутных войск США и касается подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. Документ демонстрирует, что изучением патогенов в странах Африканского континента занимается управление Минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), Министерство внутренней безопасности, а также для придания видимости "гуманитарного взаимодействия" – агентство США по международному развитию.

Напомню, что в настоящее время деятельность компании "Метабиота" прекращена на территории Африки, так как методы ее работы стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Так, в 2014 году образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск США.

На слайде также приведены участники незаконной военно-биологической деятельности. Среди них – бывшие военнослужащие из США и Великобритании, сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке, представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на африканском континенте наращивается быстрыми темпами.

Так, в октябре 2023 года сотрудники института инфекционных болезней Сухопутных войск США провели в природных очагах на территории Кении масштабное исследование хантавирусов с отбором проб от летучих мышей. Годом ранее американские военные биологи США изучали на местном населении воздействие противомалярийных препаратов.

В январе 2024 года американские чиновники из Минобороны, Госдепа и Министерства здравоохранения провели встречу с руководителями Африканского центра контроля заболеваний, в ходе которой обсуждались перспективы развития лабораторного потенциала континента.

В рамках Программы по совместному снижению угрозы и при финансовой поддержке ДИТРА начато строительство лаборатории и учебного центра в Эфиопии. 21 февраля 2024 года директор программы Совместного снижения угроз Роберт Поуп принял участие в закладке фундамента референс-лаборатории в г.Бишофту.

И это далеко не полный перечень американских инициатив на африканском континенте.

Хотелось бы еще раз напомнить о непрозрачных методах работы Вашингтона и предостеречь наших африканских партнеров от сотрудничества с Соединенными Штатами в военно-биологической сфере.

Как показывает практика, подобное взаимодействие оборачивается утратой национального суверенитета в сфере биобезопасности и ухудшением ситуации с заболеваемостью.

Примером являются такие инфекции, как желтая лихорадка, оспа обезьян и лихорадка долины Рифт, вспышка которой зафиксирована в Каире, где была размещена военно-биологическая лаборатория ВМС США. Так, только в 2013 году в результате вспышки желтой лихорадки 170 тысяч человек заболели, из них 60 тысяч – с летальным исходом.

Вместе с тем, проведение исследований двойного назначения и пренебрежение нормами биобезопасности привели к ухудшению ситуации с инфекционной заболеваемостью и в самих Соединенных Штатах. В первую очередь, речь идет о трансмиссивных болезнях – туляремии, сибирской язве, бешенстве.

Многочисленные случаи подобных инфекций фиксируются в США на протяжении последних четырех лет. Несмотря на выявленные межвидовые переходы от животного к человеку, информация о них умалчивалась, а карантинные мероприятия в отношении выявленных очагов не проводились.

По нашим оценкам, сокрытие Белым домом реальных сведений об эпизоотической ситуации вызвано опасениями возможных санкций со стороны Международного эпизоотического бюро по экспорту сельхозпродукции, что способно нанести серьезный репутационный и экономический ущерб аграрному сектору США.

О том, что Вашингтону есть, что скрывать, говорит блокирование США контрольного механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Официальные заявления Белого дома о готовности Соединенных Штатов двигаться в направлении создания механизмов контроля за биологическим вооружением на практике оборачиваются отказом от любых инициатив по верификации и попытками взять под контроль международные инструменты проверки.

Одним из таких инструментов является Механизм Генерального секретаря ООН по расследованию предполагаемого применения химического и биологического оружия.

В этой связи хотелось бы упомянуть американскую некоммерческую организацию "Рэнд", которая известна своими исследованиями по применению искусственного интеллекта для планирования крупномасштабных биологических атак.

6 февраля 2024 года данной организацией был опубликован отчет под названием "Установление причастных к применению биологического оружия". Документ ставит под сомнение эффективность и авторитет механизма Генсекретаря ООН в его нынешнем виде и описывает главенствующую роль, которую могло бы занять Минобороны США в расследовании подобных инцидентов.

Авторами отмечается, что поддерживающее оперативную готовность Механизма – Управление ООН по вопросам разоружения не пользуется международным авторитетом. При этом подчеркивается, что "…США могут предоставить Генеральному секретарю ООН собственные материалы расследования, даже при условии, если они не участвуют в нем напрямую…". Фактически, это означает возможность вмешательства США в расследование любых инцидентов по линии Генсекретаря.

Очевидно, что Вашингтон нацелен на создание собственного, подконтрольного ему инструмента для расследования вспышек инфекционных заболеваний и других биоинцидентов. Главенствующая роль США в деятельности Механизма Генерального секретаря позволит странам Запада назначать виновных по своему усмотрению, как это происходило в Организации по запрещению химического оружия.

Практика расследований ОЗХО в Сирии в 2018 году, когда основным доказательством явились показания спонсируемых Западом "Белых касок", говорит о том, что подобные расследования и в дальнейшем не будут прозрачными и беспристрастными.

Министерство обороны России продолжит работу в этом направлении и будет вас информировать".