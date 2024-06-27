Адмирал Пепеляев: перспективный авианосец должен иметь на борту морской вариант Су-57

ЦАМТО, 26 июня. Перспективный авианосец ВМФ РФ должен иметь на своем борту морской вариант истребителя пятого поколения Су-57 и обладать водоизмещением от 70 до 90 тыс. т.

Об этом агентству "РИА Новости" по итогам Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024" заявил бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев.

После отставки он отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ.

"Наш перспективный авианосец должен обладать водоизмещением от 70 до 90 тыс. т, но самое главное – не водоизмещение, не воздушные дроны, а самолеты. У нас сегодня есть Су-33, МиГ-29К/КУБ, и авианосец должен принимать и выпускать эти самолеты. В перспективе наш авианосец должен иметь на борту и Су-57, такой вариант рассматривается", – сказал вице-адмирал.

Кроме того, добавил В.Пепеляев, на борту корабли нужно обязательно иметь самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), вертолеты, беспилотники и комплекс самообороны.

По его словам, перспективный авианосец ВМФ РФ не должен иметь на борту ударное оружие. "Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля как авианосец не актуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую. Вместо ударного оружия мы должны нарастить авиационное крыло – это будет и нападение, и оборона", – сказал вице-адмирал.

В то же время, В.Пепеляев подчеркнул необходимость размещения на борту авианосца ЗРПК типа "Панцирь", которые могут решать задачи нейтрализации как воздушных, так и морских беспилотников.

"ЗРК, беспилотники, все это – составляющие авиакомплекса, потому что авианосец в первую очередь – это плавучий аэродром", – отметил он.