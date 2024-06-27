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ЦАМТО

В Центр обеспечения командования РВСН поступили защищенные автомобили на базе КамАЗ семейства "Мустанг"

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Бронеавтомобиль Камаз семейства Мустанг. Архивное фото
Бронеавтомобиль Камаз семейства Мустанг. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 26 июня. В Центр обеспечения командования РВСН поступили многоцелевые защищенные автомобили высокой проходимости с колесной формулой 4х4 на базе КамАЗ.

Новая техника отличается высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками – подвижностью и маневренностью, бронезащищенностью, показателями эффективности управления, скорости движения, проходимости по всем видам дорог и по пересеченной местности.

Автомобиль позволяет перевозить экипаж до 10 человек. Имеется возможность установки пулемета Калашникова, пулемета "Корд", или гранатомета станкового АГС-17.

Бронеавтомобили изготавливаются на единой агрегатной базе полноприводных тактически защищенных автомобилей на базе КамАЗ семейства "Мустанг" многоцелевого назначения средней и большой грузоподъемности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
АГС-17
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ
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