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ТАСС

Глава МО Финляндии рассказал об обучении солдат ВСУ на территории республики

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Антти Хяккянен
Антти Хяккянен.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием, сообщил Антти Хяккянен

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июня. /ТАСС/. Финляндия, участвующая в программе обучения военнослужащих украинской армии под руководством Великобритании и ЕС, тренировала их в том числе на собственной территории. Об этом заявил министр обороны республики Антти Хяккянен.

"У нас были небольшие обучающие мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием", - сказал он в интервью агентству STT. По словам Хяккянена, это часть обычной оперативной подготовки. Министр отказался сообщить о длительности обучения.

17 мая канцелярия финского президента заявила, что республика продолжит участвовать в британской программе обучения украинских военных Interflex. 

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Страны
Великобритания
Финляндия
Проекты
Евросоюз
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