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Расчеты «Ярс» на учениях РВСН отработали интенсивные маневры

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Иркутской области расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» отработали совершение интенсивных маневренных действий во время боевого патрулирования. Об этом 26 июня сообщили в Минобороны РФ.


Военнослужащие Иркутского ракетного соединения отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Также стратегические ракетчики решали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам (ДРГ). Противодиверсионные формирования отработали маневры на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к ДРГ.

Отдельно в рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс». Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Ранее, 15 июня, экипажи танков Т-90М группировки войск «Центр» провели серию маневров на полигоне. По словам командира танковой роты с позывным Ермак, усиленную подготовку танкисты проходили на протяжении года. Работали с закрытых позиций и прямой наводкой, показывали и совершенствовали свой профессионализм.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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