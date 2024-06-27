«Вершина французской инженерной мысли»: представлен новый вариант танка Leclerc XLR

Источник изображения: topwar.ru

На Парижской выставке Eurosatory 2024 Франция представила новую модификацию танка Leclerc XLR, который преподносится в качестве нового поколения уже известного ОБТ.

Leclerc XLR воплощает в себе достижения в области огневой мощи, защиты и цифровой интеграции, обеспечивая себе место на переднем крае современной бронетанковой войны

- заявляют в концерне KNDS.

Западные обозреватели охарактеризовали новую машину как «вершину французской инженерной мысли и военной стратегии». Разработанный компанией Nexter Systems, Leclerc XLR является ключевым компонентом французской программы SCORPION, направленной на модернизацию бронетанковых войск. Как планирует командование, он будет выступать в роли «хребта» механизированных порядков на протяжении 2040-х годов.

Впервые новый ОБТ был анонсирован в марте 2015 года и с тех пор он претерпел обширные модернизации. 501-й танковый полк французской армии недавно получил первую партию этих машин, что ознаменовало начало их поставок в войска.

Источник изображения: topwar.ru

На вооружении осталась гладкоствольная пушка 120/52 мм от Giat, имеющая обозначение CN 120-26. Она может вести огонь бронебойными оперенными подкалиберными и кумулятивными противотанковыми снарядами. Сейчас осуществляется интеграция новых ОФС HE M3M с программируемым подрывом. В дополнение к основному орудию XLR также оснащен 12,7-мм спаренным пулеметом и ДУМВ с 7,62-мм пулеметом.

В новой модификации ОБТ оборудован усовершенствованным модульным комплексом брони, включая дополнительную пассивную броню спереди и по бокам корпуса и башни. Решетчатая броня защищает корму.

Как поясняет производитель, при боевом весе 57 тонн XLR сохраняет сбалансированный профиль с размерами, рассчитанными на оптимальные боевые характеристики: 9,87 м в длину, 3,71 м в ширину и 2,53 м в высоту.

Источник изображения: topwar.ru

Машина оснащена дизельным двигателем SACM V8X-1500 Hyperbar мощностью 1500 л.с., работающим в паре с АКП SESM ESM 500. Эта конфигурация обеспечивает максимальную скорость на дороге 72 км/ч и на бездорожье 50 км/ч, а запас хода достигает 615 км (вместо текущих 450-550 км). Система подвески танка, состоящая из шести опорных катков с каждой стороны, позволяет ему преодолевать вертикальные препятствия высотой 1,25 м и пересекать траншеи шириной 3 м, сохраняя маневренность на различных участках местности.

Leclerc XLR оснащен открытой архитектурой электроники и новой так называемой «программно-определяемой» тактической радиосвязью Contact, обеспечивающей бесперебойную координацию на поле боя. Информационно-командная система SCORPION (SICS) повышает осведомленность о ситуации, в то время как устройство постановки помех против мин Barage и интегрированная система лазерного предупреждения обеспечивают надежные защитные возможности. Усовершенствованные тепловизоры и лазерные дальномеры повышают точность наведения на цель даже в сложных условиях.

Leclerc XLR, представленный на Eurosatory 2024, оснащен рядом средств защиты от БПЛА. В частности, дистанционно управляемая боевая станция в состоянии бороться с этим типом угроз.