Белоусов предупредил главу Пентагона о рисках поставок оружия Киеву

Минобороны РФ: Белоусов указал Остину на опасность дальнейшей эскалации

МОСКВА, 26 июня/ Радио Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Двадцать пятого июня 2024 г. по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина. Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что российский министр, в частности, предупредил Ллойда Остина о рисках, связанных с поставками американского оружия Киеву.

"А.Р.Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы", – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее радио Sputnik писало, на что обратил внимание Ллойд Остин во время телефонного разговора с Андреем Белоусовым.