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РИА Новости

Белоусов предупредил главу Пентагона о рисках поставок оружия Киеву

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Министр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Фото : Администрация Президента России

Минобороны РФ: Белоусов указал Остину на опасность дальнейшей эскалации

МОСКВА, 26 июня/ Радио Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Двадцать пятого июня 2024 г. по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина. Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что российский министр, в частности, предупредил Ллойда Остина о рисках, связанных с поставками американского оружия Киеву.

"А.Р.Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы", – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее радио Sputnik писало, на что обратил внимание Ллойд Остин во время телефонного разговора с Андреем Белоусовым.

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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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