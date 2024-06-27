Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя

Военнослужащие штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ сменили тактику ведения боя, выбрав выполнение боевых задач небольшими подразделениями вместо крупных. «Известия» 26 июня показали, как проходит боевая работа.

Как отметил командир штурмовой роты с позывным Охотник, когда штурмовики работают в большом составе, они становятся уязвимыми для беспилотной авиации.

Открытые участки местности российские солдаты пересекают спешно, поскольку в таком положении они остаются открытыми для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии.

Тем не менее украинским боевикам даже такая фора не дает возможности удержать позиции: стоит только вспомнить взятие опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки. Тогда 12 российских военнослужащих отбили позиции, в которых прятались 20 солдат противника.

«Я не скажу, что [в Константиновке] какие-то серьезные укрепрайоны находятся. В Новомихайловке они были потяжелее... Все работают исходя из своего опыта. Год назад мы работали совершенно по-другому. Сейчас всё это дело переформировываем, обдумываем непосредственно перед задачей. Нам дают определенные сроки, и мы готовимся», ― заявил командир штурмового отряда с позывным Десятый в беседе с корреспондентом «Известий» Кириллом Ольковым.

По словам журналиста, российские штурмовые группы предпочитают учения на полигонах отдыху между выполнением боевых задач. Благодаря такой смене нагрузки им удается оттачивать навыки, чтобы с новыми силами вернуться на передовую.

Накануне корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как артиллерийские расчеты гаубиц Д-20 благодаря слаженной работе помогли обеспечить продвижение штурмовых подразделений ВС РФ в районе города Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР).

24 июня Ольков рассказал об операторах FPV-дронов группировки войск «Восток» ВС РФ, которые уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ в районе села Шевченко в ДНР для прикрытия продвижения российской пехоты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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